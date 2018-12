Abertas inscrições para encontro de elaboração do Plano do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Macapá

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) realizará nesta quarta-feira, 5, o encontro para a elaboração do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Macapá. As inscrições estão abertas pelo site da instituição.

O encontro iniciará às 8h, no Centro de Artes e Esportes Unificados de Macapá (CEU das Artes). O evento terá a participação da senhora Renata Costa, secretária executiva do Plano Nacional do Livro, Leitura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Ela ministrará palestra sobre a elaboração de planos municipais.

Podem participar profissionais e acadêmicos do segmento do livro, leitura, literatura e bibliotecas, escritores, livreiros, leitores, mediadores de leitura, bibliotecários, professores e estudantes, sociedade civil organizada, gestores e membros do Executivo, Legislativo e Judiciário.

As inscrições são gratuitas e ocorrem exclusivamente pela internet, por meio do link:http://fumcult.macapa.ap.gov. br/inscricao/1o-encontro-para- implantacao-do-plano- municipal-do-livro-leitura- literatura-e-bibliotecas/

Cássia Lima