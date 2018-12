Efeitos positivos e negativos dos videogames para crianças

Muito se fala sobre o efeito de jogos de videogames para os pequeninos, mas será que isso é bom, ou será que é ruim?

Há quem defenda que é bom, há quem defenda que é ruim, mas na verdade tudo depende do tempo em que a criança fica jogando, do tipo de jogo que a criança joga, se o jogo é adequado para a idade dela, são vários os fatores que devem ser levados em consideração na hora de fazer uma avaliação desse tipo.

Algumas pessoas acreditam que quando um adolescente joga um jogo que é violento, ela automaticamente se tornará uma pessoa violenta, mas não é bem assim, se o adolescente já possuir tendências violentas, o jogo simplesmente irá estimulá-lo a externar esse lado, mas isso somente em casos em que há realmente uma propensão a violência, e essa deverá se revelar a qualquer momento, se não por causa do jogo, por outro motivo, mas certamente o jovem irá em algum momento externar essa violência.

Alguns psicólogos defendem até que para esses jovens é benéfico o uso de videogames, pois ele usa o computador, o videogame para externar essa violência, deixando a vida real mais aceitável aos olhos dele, reduzindo dessa forma o comportamento violento.

Claro, há também a vertente que defende que um jogo violento irá acentuar ainda mais o lado violento do jovem, que já tem propensões à violência.

Alguns cientistas e psicólogos defendem que as crianças jogam alguns jogos se tornam mais inteligentes, pois o jogo exige uma capacidade de raciocínio maior, ou alguma habilidade mais elevada, forçando a criança a pensar de forma mais clara para poder resolver a questão imposta pelo jogo.

Jogar videogame é um exercício para o cérebro, da mesma forma que aprender a tocar piano, ele altera a estrutura cerebral fazendo com que esse aprenda uma nova capacidade, assim como uma pessoa que vai na academia para ganhar músculos, o cérebro precisa ser exercitado para ganhar capacidades novas.

Alguns jogos, mesmo destinados a crianças, exigem um raciocínio de alto nível para que se possa passar de fase, ou ganhar alguma recompensa, e é nessa hora que a criança se vê obrigada a exercitar seu cérebro de maneira que ele está se divertindo e fazendo isso ao mesmo tempo.

O que as crianças aprendem jogando videogame

Maior capacidade para solucionar problemas de lógica

Alguns jogos online como o Angry Birds, Mario Gun ou Bad Piggies, treinam o cérebro de forma a resolver problemas de lógica, e quebra cabeças de forma rápida e criativa.

Coordenação motora e noções de espaço

Alguns jogos de futebol como, por exemplo, o Queen Cup Korea, o jogador tem que chutar a bola, mirar o gol, calcular a distância, e ainda posicionar o jogador, tudo isso precisa ser calculado de forma rápida e ainda coordenar os dedos com a imagem na tela, isso exige uma coordenação visual e espacial excepcional, e para ser bem sucedido no jogo, a criança terá que exercitar isso, o que fará com prazer, o que o levará quando a adulto a ter maiores habilidades nesta área, como por exemplo um cirurgião.

Organização, gestão de recursos e logística.

O MineCraft por exemplo é um jogo que exige que a criança trabalhe de forma a montar estruturas organizadas com recursos que são limitados, terão que aprender a lidar com os recursos que tem, a ganhar mais, e ainda assim construir e prosperar, da mesma forma os jogos Sim City, esses dirigidos mais a adolescentes ou adultos.

Realização de diversas tarefas e gerenciamento de objetivos

No mesmo jogo, o MineCraft, a criança aprende a realizar diversas tarefas, pois ao mesmo tempo em que tem que construir uma estrutura, tem que fugir de seus inimigos, criar animais, fazer tarefas cotidianas, etc., e gerenciar tudo isso para que possa alcançar seu objetivo.

Precisão e pensamento rápido

Jogos de ação treinam o jogador para que este tenha que tomar decisões de forma muito rápida, mas sem perder o objetivo, antecipando qualquer fato novo, que certamente terá a frente.