Brasil bate Paraguai e fica perto de vaga no Mundial de Futsal 2020

Depois de estrear com vitória sobre a Colômbia (3 a 0), a seleção brasileira de futsal derrotou o Paraguai, por 2 a 0, neste domingo (2) e ficou bem perto de garantir a classificação para a Copa do Mundo Fifa 2020. Gadeia e Marlon marcaram para a seleção canarinho. Caso assegure a classificação, o Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, vai em busca do hexacampeonato. O último título foi conquistado em 2012, quando a seleção derrotou a Espanha na final. A Copa do Mundo de Futsal será realizada na Lituânia, entre 12 de setembro e 4 de outubro.

Com o segundo triunfo consecutivo nas Eliminatórias, o Brasil lidera a chave A, com seis pontos. Além da seleção verde amarela, do Paraguai e da Colômbia, a chave tem ainda Peru e Equador. Os dois primeiros colocados se classificam para o Mundial deste ano e também avançam à semifinal.

O torneio classificatório segue até domingo (9), na cidade Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. O Brasil volta a jogar na quarta-feira (5), às 16h, contra o Equador, e faz o último embate na quinta (6), contra o Peru, às 20h.

No grupo B está a atual campeã Argentina, além de Uruguai, Chile, Venezuela e Bolívia. Logo mais, às 14 h, a seleção uruguaia enfrenta a Venezuela; às 16h o Chile encara a Bolívia; às 18h o Peru duela com a Colômbia; e às 20h o Equador mede força com o Paraguai.

