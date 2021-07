Olimpíada: Evandro e Bruno Schmidt seguem invictos no vôlei de praia

Brasileiros venceram marroquinos por 2 sets a 0



Os brasileiros Evandro e Bruno Schmidt permanecem invictos na Olimpíada de Tóquio. Eles venceram na madrugada desta terça-feira (27) os marroquinos Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui por 2 sets a 0 na segunda rodada do Grupo E do vôlei de praia. Disputada no Parque Shiokaze, na capital Tóquio, a partida terminou com parciais de 21/14 e 21/16.

O próximo desafio dos brasileiros serão os poloneses Michal Bryl e Grzegorz Fijalek, na sexta-feira (30), às 9h (horário de Brasília). O duelo também vai ocorrer no Shiokaze Parque.

No masculino, as disputas do vôlei de praia dos Jogos de Tóquio envolvem 24 duplas divididas em seis grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave, e os dois melhores terceiros colocados, seguem para as oitavas de final. Os quatro piores terceiros colocados terão a possibilidade de disputar uma repescagem, que dará a vaga para mais duas duplas nas oitavas de final.

O jogo

A vantagem no início do primeiro set (6 a 1), deu ao Brasil uma certa segurança. Apesar de algumas falhas, a dupla brasileira saiu vitoriosa com o placar de sete pontos de diferença (21/14).

A segunda etapa foi mais apertada. O equilíbrio se manteve até o placar de 11 a 11. Na sequência, os brasileiros começaram a impor o ritmo, e conseguiram fechar o marcador por 21 a 16.

Estreia com vitória

Na estreia dos Jogos, Evandro e Bruno Schmidt venceram os irmãos chilenos Esteban Grimalt e Marco Grimalt por 2 a 1. A partida terminou com parciais de 21/16, 16/21 e 15/12, no Parque Shiozake.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado