Pia Sundhage anuncia convocação para jogos preparatórios de dezembro

Treinadora sueca anunciou a lista das 27 jogadoras que disputarão dois jogos diante da Seleção do México

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta quarta-feira (27) a lista das 27 atletas convocadas para o período de treinos e observações da Seleção Feminina. A convocação atenderá também os dois próximos jogos preparatórios diante do México, no dia 12 de dezembro, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), e no dia 15 na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). As partidas serão disputadas em período que não corresponde a Data FIFA.

Entre as convocadas, nove novidades em relação as listas já anunciadas pela treinadora sueca, as goleiras Luciana, Carla e Gabrielli, as defensoras Fernanda, Isabella e Bruna Calderan, a meia Gabi Zanotti, e as atacantes Cristiane e Maria Eduarda.

A equipe iniciará a preparação para os jogos preparatórios no dia 2 de dezembro na Granja Comary, em Teresópolis.

Confira a lista de convocados:

Goleiras:

Letícia – Corinthians (Brasil)

Luciana – Ferroviária (Brasil)

Carla – São Paulo (Brasil)

Gabrielli – Flamengo (Brasil)

Defensoras:

Tamires -Corinthians (Brasil)

Fernanda – Flamengo (Brasil)

Erika – Corinthians (Brasil)

Rafaelle -Changchun Dazhong (China)

Bruna Benites – Internacional (Brasil)

Tayla – Benfica (Portugal)

Kathellen – FC Bordeaux (França)

Isabella – Palmeiras (Brasil)

Giovanna – Avaldsnes (Noruega)

Bruna Calderan – Avaí/Kindermann (Brasil)

Meio-campistas:

Fabiana – Internacional (Brasil)

Luana – KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Gabi Zanotti – Corinthians (Brasil)

Aline Milene – Ferroviária (Brasil)

Debinha – North Carolina Courage (EUA)

Poliana – São José (Brasil)

Andressinha – Portland Thorns FC (EUA)

Chú – Changchun Dazhong (China)

Atacantes:

Cristiane – São Paulo (Brasil)

Millene – Corinthians (Brasil)

Victória – Corinthians (Brasil)

Duda – Avaldsnes Il (Noruega)

Bia Zaneratto – Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

