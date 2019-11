Formatura: mais de 200 alunos do SESI recebem certificado do Proerd

Macapá – Mais de 200 alunos do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar do Estado (PM-AP), na instituição de ensino. Estudantes dos 4º e 5º anos receberam certificados após desenvolverem a conscientização do combate e a prevenção ao uso das drogas, por meio de ações educacionais promovidas pelos militares.

O Proerd é um programa de caráter preventivo social com o objetivo de prevenir ou reduzir o uso de drogas e a violência que afetam, inclusive, crianças e jovens. Durante o semestre, os alunos participaram de várias atividades que mostraram as consequências que as drogas causam na vida das pessoas, tanto na saúde quanto no lado social de seus dependentes e familiares. Eles também foram orientados a dizer “não” ao assédio de traficantes, entre outras atitudes de prevenção.

Os alunos participaram, ainda, de um concurso de redação onde tiveram a oportunidade de abordar o tema e o aprendizado adquirido no programa. Durante a solenidade de formatura, as redações de Yasmin Lara, do 5° ano A, e de Mauro Gabriel Fonseca, do 5° Ano B, foram premiadas com medalhas e brindes.

Um dos vencedores, o aluno Mauro Gabriel Fonseca, disse que achou muito interessante as aulas e os assuntos tratados pelo programa. “Gostei muito do período em que estivemos juntos e da formatura. Fiquei muito feliz por minha redação ter sido uma das escolhidas e agradeço a todos que nos acompanharam nesse processo”, agradeceu.

De acordo com o coordenador pedagógico do SESI, Deraldo Santana, é essencial educar para prevenir. “Somos muito gratos à PM pela parceria com a escola, pois sabemos da relevância do Proerd. A violência e o uso das drogas são problemas muito graves e podem trazer danos sérios para a saúde física e emocional das pessoas. Os alunos receberam informações valiosas, por meio de uma metodologia de aulas que os encantaram”, ressaltou.

O coordenador do Proerd no Amapá, tenente Raimundo Ribeiro, disse que a participação conjunta entre família, escola e polícia é a principal base para o desenvolvimento do programa. “O Proerd é pedagogicamente estruturado em lições ministradas por policiais e visa transmitir aos estudantes a importância da valorização à vida e de se manter longe das drogas. Nesse processo, ter o apoio da família é fundamental”, finalizou.

