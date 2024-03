Governo do Amapá abre inscrições para a Copa das Arenas 2024 na segunda-feira, 25

A expectativa é garantir a participação de 36 equipes no torneio, sendo 20 times masculinos e 16 femininos.

Por: Rosângela Gomes .Colaboradores: Bianca Castro, Danilo Paiva

O Governo do Amapá abre na segunda-feira, 25, as inscrições para a Copa das Arenas 2024, evento esportivo do futebol amador que já é tradição em Macapá. A expectativa é garantir a participação de 36 equipes no torneio, sendo 20 times masculinos sub-20 e 16 femininos, na categoria adulto A realização de competições está entre os objetivos estabelecidos pelo Plano de Governo da atual gestão para fortalecer o esporte.

As equipes interessadas devem realizar a inscrição on-line até o dia 29 de março. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), com o objetivo de promover o desenvolvimento do esporte e proporcionar a busca de novos talentos. A Copa das Arenas é um evento aguardado por jogadores e jogadoras de todos os bairros de Macapá.

“A competição também desempenha um papel fundamental no fortalecimento da comunidade esportiva e na promoção da igualdade de gênero no esporte”, detalha o coordenador de Esporte e Lazer da Sedel, Felipe Guerreiro.

Nesta temporada, a competição masculina será dividida em quatro chaves, cada uma com cinco equipes, classificando as quatro melhores de cada chave para a próxima fase. Na competição feminina, os times serão divididos em quatro chaves com quatro equipes cada, classificando as duas melhores de cada chave para a nova etapa.

A competição está programada para iniciar no dia 6 de abril, na arena Chico Noé, que fica no bairro do Laguinho. Para obter maiores informações ou tirar dúvidas, as equipes podem entrar em contato com a Coordenadoria de Esportes e Lazer da Sedel através do número (96) 98127-2980.

Foto: arquivo Ascom/sedel

Legenda: Torneio está previsto para começar no dia 6 de abril, na arena Chico Noé, no bairro do Laguinho—

