Associação Bom Sucesso participa de curso de formação de aquaviários em Porto Grande

No período de 23 a 27 de abril, a Marinha do Brasil, por meio da Capitânia dos Portos do Amapá, realizou, no município de Porto Grande (AP), o Curso de Formação de Aquaviários para os membros da Associação dos Agroextrativistas Ribeirinhos do Rio Araguari – Bom Sucesso. O curso que tem como objetivo o preparo do pessoal para o trabalho a bordo de embarcações, são especificamente voltados para formação e qualificação de marítimos, fluviários e pescadores.

Foram capacitados 57 aquaviários pelo 2º Sargento Sforzin. Os associados do Bom Sucesso receberam a certificação de Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés ou Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas, para conduzirem embarcações nas atividades de pesca e turismo comunitário. Na ocasião, a Capitânia realizou e emitiu a regularização de documentos de embarcações e renovação de Carteira de Inscrição e Registro.