Jornada Fé, Luta e Arte acontecerá no período de 19 a 21 de janeiro na biblioteca comunitária do Amapá Garden Shopping

A programação vai reunir artistas que vão celebrar na Bibliogarden, o Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa

O Projeto “Jornada Fé, Luta e Arte” reunirá no período de 19 a 21 de janeiro, artistas de vários segmentos da cultura e da literatura amapaense, na Bibliogarden – biblioteca comunitária localizada no Amapá Garden. Durante três dias, o espaço estará aberto ao público que poderá participar de oficinas e apreciar recitais, performances de dança e poesia, exibição de filmes, encontro com escritores e exposições fotográficas. A programação diversificada e gratuita acontecerá a partir das 16h.

O objetivo, além de promover encontros com talentos locais para compartilhar a diversidade de obras e expressões artísticas que são produzidas no estado, é comemorar o Dia Nacional de Combate a Intolerância Religiosa, que acontece domingo, 21. O evento é realizado pelo grupo Abeborá das Palavras, com o apoio da Prefeitura de Macapá, Coletivo Juremas, Maré Literária, Arte da Pleta e Amapá Garden Shopping.

“Essa programação compartilhada num espaço democrático, que é a Bibliogarden visa dar visibilidade a diversidade de manifestações religiosas e artísticas. É preciso respeitar e conhecer os diversos credos que nos rodeiam. Essa é mais uma ação em que nossos artistas irão trocar experiências com o público e todos estão convidados”, frisou Carla Nobre, escritora, poeta e uma das coordenadoras da Bibliogarden.

De acordo com o diretor-presidente da Fumcult, Caetano Bentes, apoiar eventos como estes demonstra o respeito da Prefeitura pelas manifestações religiosas e pela arte. “É com grande satisfação que começamos o ano nos conectando com o sagrado e a alegria, elementos inerentes ao ser humano”, ressaltou Caetano Bentes.

Confira a programação:

Local: Bibliogarden – Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto

Sexta-feira, 19

16h – Exposição fotográfica: Macapá em Prosa & Verso – Aog Rocha

Exposição fotográfica: Ecos do Amapá – Raih Amorim

Exposição fotográfica: Salmos e Paisagens – Bárbara Ribeiro

Exposição Poemas de Sustentabilidade – diversos escritores e artistas

Oficina de Caderno Artesanal – Carla Nobre, Bárbara Primavera, Ana Anspach e Raih Amorim

Sábado, 20

18h – Exibição do filme Tempo de Chuva – Direção: Nani Freire

Exibição do filme Capitão Açai – Direção: Marcelo Nobre

19h – Recital “Quem me benze” – Bárbara Primavera

20h – Performance “Variações do Infinito” – Carla Nobre

20h30 – Leitura de Poemas Paquete “O Exílio dos Olhos” – Pedro Stkls e convidados

21h – Performance “Toda reza é santa” – Grupo Abeporá das Palavras

Domingo, 21

19h – Poesia e Mandalas Poéticas – Pedro Henrique

20h – Performance Fragmentos – Talita Espósito

20h30 – Performance “Vozes Negras” – Andreia Lopes e convidados

21h – Espetáculo profano/sagrado – Tonny Silo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...