Expo Mulher irá encerrar a 1ª etapa do Projeto Afro Mulher

Desfiles de moda, vendas de biojoias, troca de experiências marcam o encerramento da etapa do projeto que acontece no Macapaba.

Durante aproximadamente 2 meses mulheres negras moradoras do maior conjunto habitacional do Amapá, Macapaba, receberam o projeto Afro Mulher. Durante esse período muitas vivências foram compartilhadas, e mais de 80 mulheres sairão dessas experiências com formação profissional.



Trancistas, maquiagem, serigrafia afro, biojoias e corte e costura foram os cursos profissionalizantes realizados nesta edição, que aconteceram, na escola Antônio Munhoz.



Para encerrar essa rica experiência, no dia 27 de janeiro, realizaremos o Expo Mulher que terá o desfile de roupas da coleção “UMOJA” que significa juntas somos fortes, confeccionados pelas alunas da turma de corte e costura, além, da venda das biojoias confeccionadas pelas alunas do curso de biojoias.



Terá o desfile de penteados afro produzidos pelas alunas da turma de trancista, todos os modelos do desfile irão ser maquiados pelas alunas dos cursos de maquiagem.



Faremos também um desfile com peças estampadas pelas alunas do curso de serigrafia afro que em parceria com as alunas do curso de corte e costura prepararam peças para serem apresentadas nesta noite maravilhosa, cheia de momentos especiais.

Uma das estratégias do projeto para fortalecer o impacto social almejado, além da certificação cada aluna será contemplada com o aporte do kit semente, que contém material necessário para iniciar o seu pequeno negócio, para dar continuidade no que aprenderam no curso, gerando suas primeiras vendas e garantido seus primeiros clientes.



O projeto Afro Mulher é contemplado através do Programa Amapá Afro da Fundação de Promoção de Igualdade Racial a Fundação Marabaixo é idealizado pela Zwanga African Fashion, e tem o apoio do Mercadão dos Medicamentos, Brasil Medicamentos e o SEBRAE.



Esta noite cheia de simbolismo, ancestralidade, e cuidado irá acontecer dia 27 de janeiro na escola Estadual Antônio Munhoz – Macapaba, a partir das 18h.

Serviço:

Data: 27 de janeiro

Local: Escola Antônio Munhoz

Horário: 19:30



