Inscrição para processo seletivo da Especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas inicia nesta sexta (13)

De 13 de abril a 10 de maio estarão abertas as inscrições para os interessados ingressarem em mais uma turma da especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Serão 50 vagas ofertadas divididas em duas linhas de pesquisas: cultura, identidade e linguagem; e cultura, diversidade e política pública. As inscrições serão gratuitas e poderão ser efetuadas no site: www.unifap.br/depsec, mediante o preenchimento do formulário de inscrição.

O processo seletivo será executado em três etapas: prova escrita, apresentação de carta de intenção e pré-projeto de pesquisa; e entrevista. Os locais de provas serão divulgados a partir do dia 15 de maio no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec). A especialização será na modalidade semipresencial e tem por objetivo formar especialistas no planejamento e execução de pesquisa voltada a compreender a sociabilidade contemporânea na perspectiva dos estudos culturais.

O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2018. As aulas presenciais irão ocorrer preferencialmente aos sábados, nos períodos da manhã e/ou tarde. A especialização em Estudos Culturais e Políticas Públicas terá carga horária total de 390h, distribuídas em período de 18 meses, contemplando atividades teóricas e práticas. Serão 9 componentes curriculares obrigatórios, cada um estruturado em 20 horas aula presenciais e 25 horas a distância.

Informações sobre o cronograma completo do processo seletivo podem ser obtidas no EDITAL, disponível em: http://www.unifap.br/public/index/view/id/10005.

