Sindicato dos delegados da PF pede transferência de Lula para local mais seguro

O Sindicato dos Delegados da Polícia Federal solicitou nesta quarta-feira a transferência imediata do ex-presidente Lula da sede da Polícia Federal, no Paraná, para outro local que possa oferecer condições de segurança e que não traga transtornos e riscos à população e aos funcionários. O pedido foi feito via ofício ao Superintendente da PF no Paraná.

Em nota, o sindicato afirma que a movimentação de militantes e o bloqueio de ruas e do acesso ao prédio da PF está atrapalhando a prestação de serviços como emissão de passaportes e questões relacionadas a produtos químicos, segurança privada e armas. Além disso, afirma que policiais que moram na região estão se sentindo intimidados.

O acampamento que foi montado nas imediações da PF no Paraná por apoiadores do ex-presidente tem recebido visitas de artistas e políticos diariamente.

Ainda sobre o processo do ex-presidente, os advogados dele protocolaram na noite dessa terça-feira, o último recurso possível sobre sua condenação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O recurso é conhecido como embargo dos embargos. O conteúdo do pedido ainda não foi divulgado.

EBC