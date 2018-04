Força-tarefa investiga 11 assassinatos no Pará

Na tarde desta segunda-feira (9), 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana de Belém. Os crimes têm características de execução. Homens armados usaram motocicletas para cometer os assassinatos, que começaram após o homicídio de um policial militar.

Com a onda de violência, o governo do estado do Pará informou que a Polícia Civil recebeu reforço para investigar a morte de dois policiais militares nos últimos dois dias, um no domingo e outro na segunda-feira.

O comando do Sistema de Segurança Pública montou uma sala no Centro Integrado de Operações para investigar as mortes de policiais no estado. E a Divisão de Homicídios recebeu novas equipes, passando de 12 para 17.

Ainda de acordo com o governo, 16 policiais foram assassinados desde o início do ano na região metropolitana da capital paraense. Uma força tarefa com 430 agentes, foi montada para patrulhar as ruas da cidade para tentar controlar a situação.

