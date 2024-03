Mais Sorrisos: cerca de 700 ribeirinhos começam a receber serviços odontológicos de alta complexidade, em Mazagão

Procedimentos como extração, limpeza e restauração são realizados com equipamentos modernos e equipe especializada.

Por: Winicius Tavares

Após a triagem de pacientes, o Governo do Amapá deu início aos atendimentos de média e alta complexidade do programa Mais Sorrisos para mais de 700 ribeirinhos da região de Vila Maranata, em Mazagão, e comunidades ao longo do Rio Ajuruxi, que banha a região. O trabalho integra a segunda fase da iniciativa, que leva serviços odontológicos gratuitos para populações distantes.

A ação é coordenada pela cirurgiã dentista e primeira dama do Estado, Priscilla Flores, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e parceiros. O projeto conta, ainda, com emenda de R$ 4 milhões, do senador Randolfe Rodrigues.

“Essa fase terá a continuidade de todos os atendimentos odontológicos especializados iniciados na primeira etapa. Além disso, agora entra a parte especializada com a tecnologia mais moderna do mercado, atendimento com tratamento de canal, pinos, coroa, reabilitação, onde vamos acompanhar os pacientes nos próximos dias”, explica Priscilla.

O projeto conta com a participação da iniciativa “Projeto 32”, que realiza trabalhos de saúde bucal há 12 anos na região. No Amapá, pela primeira vez, a iniciativa reúne profissionais que integram as equipes de atendimento especializado. Antes do início das atividades, mais de 11 profissionais da rede estadual receberam treinamento para continuar os trabalhos.

“O Governo do Estado nos convidou para fazer parte desta ação, onde o principal objetivo é capacitar os profissionais de saúde para que eles deem continuidade nas atividades quando formos embora. É um projeto especial neste sentido. Nós vamos, mas o aprendizado fica”, afirma o coordenador do projeto, Manoel Machado.

As equipes estão dispostas em dois ambientes, a Unidade Básica de Saúde Fluvial, cedida pela Prefeitura de Mazagão, que também apoia o projeto, e a Escola Municipal Comunidade Maranata.

Além dos serviços de odontologia, também são ofertados serviços clínicos gerais e especializados para a população, além de assistência farmacêutica, psicológica e exames laboratoriais.

Mais Sorrisos

O Mais Sorrisos é uma iniciativa do Governo do Amapá voltada às pessoas que vivem nas regiões mais distantes. A força-tarefa começou em 2023, com 40 mil atendimentos na aldeia indígena Aramirã, onde vive parte do povo Wajãpi, no município de Pedra Branca do Amapari.

Além da Vila Maranata, comunidades adjacentes, localizadas na foz do Rio Ajuruxi, também receberão os serviços de saúde, garantindo o acesso a toda a população.

Foto: Vinícius Rodrigues/Agência

