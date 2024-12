Programa Casamento na Comunidade do TJAP encerra 2024 com renovação de votos para 36 casais

O Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) realizou, na noite de terça-feira (17), uma edição especial do Programa Casamento na Comunidade, com uma cerimônia de renovação de votos matrimoniais. O evento, que aconteceu na Sede dos Magistrados, reuniu 36 casais com mais de 10 anos de união, e proporcionou um momento marcado por emoção, gratidão e celebração do amor.

Coordenado pela juíza Joenilda Lenzi, o programa oferece a oportunidade de reafirmar os laços conjugais em uma cerimônia gratuita, que encerra as atividades de 2024.

“Para encerrar o nosso ano de atividades em grande estilo, celebramos mais de mil casamentos realizados em todo o estado do Amapá. Alcançamos 16 municípios onde beneficiamos inúmeros casais”, destacou a magistrada. “Aqui, 36 casais renovam seus votos e dizem ‘sim’, novamente, em uma celebração de amor e família”, comemorou.

A renovação de votos é uma tradição no TJAP, com edições anuais que reforçam os laços familiares e valorizam o matrimônio. A iniciativa faz parte do compromisso do Judiciário amapaense em promover ações que fortalecem vínculos familiares e proporcionam momentos de alegria para os casais participantes e seus familiares.

Entre os casais presentes, Janete Silva, cantora, e Raul Silva, empresário, juntos há 48 anos, expressaram gratidão pela oportunidade. “Foi um momento muito especial. Agradecemos ao TJAP por nos permitir celebrar, novamente, nosso amor e nossa história, em uma cerimônia tão bonita e significativa”, disse Janete emocionada.

A cerimônia, repleta de emoção e significado, reafirma o papel do Tribunal de Justiça do Amapá como um agente transformador, que valoriza as relações familiares e celebra histórias de união duradoura.

