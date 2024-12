Governador Clécio Luís nomeia 482 profissionais da educação para reforçar ensino dos 16 municípios

O governador do Amapá, Clécio Luís, vai nomear 482 novos profissionais da educação nesta quinta-feira, 19, em uma cerimônia no espaço Maison Nuance. A turma inclui 207 professores, 121 pedagogos e 154 cuidadores, que vão reforçar o quadro de servidores da rede estadual de educação.

Esta é a terceira turma de profissionais da educação nomeados em 2024, zerando o cadastro reserva do certame. Com esta, sobe para 1,7 mil o número de novos servidores, marcando a maior injeção de educadores no serviço público em mais de 10 anos.

A contratação segue o plano da gestão de investir e valorizar os servidores públicos. Ao todo, já foram convocados 4,7 mil novos profissionais públicos, em áreas como segurança e gestão. Os profissionais vão atuar em todos os 16 municípios do estado, reforçando a educação na volta às aulas de 2025.

Local: Maison Nuance

Data: 19/12/2024 às 18h0

Endereço: Rua Jovino Dinoá, 4570, bairro Beirol, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

