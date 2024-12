‘Já escuto teus sinais’: Alceu Valença anuncia chegada de 2025 no maior Réveillon da Amazônia no Amapá

Referência do frevo e MPB, artista se apresenta na virada do ano, na terça-feira, 31, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

Colaboração: Cristiane Nascimento

A melodia característica da viola de Alceu Valença contagiará o público no show gratuito durante o encerramento do maior Réveillon da Amazônia no Amapá. Renomado na MPB, frevo e maracatu, artista anuncia a chegada de 2025 na terça-feira, 31, no anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Com entrada franca, a noite da virada contará, ainda, com shows de João Gomes e Pablo do Arrocha. O evento terá quatro noites de festa, realizados a partir de uma união da iniciativa privada, Governo do Estado, Ministério do Turismo e senador Davi Alcolumbre, como uma estratégia para fortalecer a divulgação do Réveillon para todo o Brasil e estimular a economia local.

O maior Réveillon da Amazônia inicia no sábado, 28, com o show histórico e inesquecível de Roberto Carlos, no sábado, 28. O cantor de forró eletrônico Ávine Vinny, e o DJ internacional Alok, se apresentam na segunda-feira, 30. Todas as apresentações nacionais são garantidas por parceiros do setor privado, responsáveis pelo pagamento de cachês dos artistas e dos apresentadores da programação, Giovanna Antonelli e Zeca Camargo.

O Amapá também vai enaltecer as vozes amazônidas com shows gratuitos de Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras, que agitam a noite de domingo, 29. O Governo do Estado garante o pagamento das atrações locais e também é responsável pelas estruturas físicas e logísticas do evento, como saúde, segurança e suporte ao público.

Alceu Valença

O cantor e compositor Alceu Valença nasceu no agreste de Pernambuco e se aproximou da música ainda na infância. Foi um dos primeiros a promover a união do som do agreste nordestino com a guitarra elétrica.

O artista iniciou a carreira musical na década de 1970, ao lado do amigo Geraldo Azevedo. Em 1972, os dois lançaram juntos o álbum “Quadrafônico”, mas foi somente em 1980 que o cantor conquistou destaque nacional com a música “Coração Bobo”, que fez sucesso em todo o país.

Desde então, Alceu alcançou cada vez mais notoriedade e se destacou com um dos grandes nomes da música popular brasileira. Com sua poesia inventiva, Alceu mistura diferentes ritmos nordestinos tradicionais, como baião e frevo, dando um toque de personalidade à sua arte única, apreciada no Brasil e no mundo. Entre os principais sucessos do vasto repertório os clássicos “Anunciação”, “La belle de Jour”, “Tropicana” e “Táxi Lunar”.

Confira a programação do maior Réveillon da Amazônia:

Sábado, 28

Roberto Carlos

Domingo, 29

Os Moreiras

Rogério e Cia

Tatty Taylor

Amazônia Fusion

Letícia Auolly

Segunda-feira, 30

Ávine Vinny

Alok

Terça-feira, 31

Alceu Valença

João Gomes

Pablo do Arrocha

Agência Brasil

