Conheça a CEBIS, organização que destaca o potencial econômico e sustentável do bambu brasileiro

O Brasil possui cerca de no mínimo 200 espécies de bambu nativo em seu território nacional

O Brasil abriga a maior floresta de bambu nativo do mundo, com um potencial econômico significativo para impulsionar a economia, promover a sustentabilidade ambiental e beneficiar comunidades rurais.



Com no mínimo 200 espécies de bambu nativo no território nacional, com grande diversidade encontrada na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica. O bambu também é conhecido no Brasil como taboca e taquara. Apesar dessa riqueza natural, o país importou de janeiro a novembro de 2024 US$34 milhões em produtos derivados do bambu, um aumento de 17% em comparação com as importações de 2023, enquanto o mercado global movimenta impressionantes US$70 bilhões por ano, com aplicações que vão desde a construção civil até a produção de tecidos, papel e energia.



Diante desse cenário, o Centro Brasileiro Inovação e Sustentabilidade ( CEBIS ), uma entidade não governamental sem fins lucrativos reconhecida como Organização Social Civil de Interesse Público, lidera uma iniciativa para transformar esse potencial em realidade.



Fundada em 1999 na cidade de Londrina, Paraná, a CEBIS atua em diversas frentes, como inovação, sustentabilidade, agricultura, capacitação e qualificação profissional, oferecendo soluções que geram impacto econômico e social significativo.



Katiane, Presidente da Cebis comenta que o projeto BAMBOOST, busca alavancar o potencial do bambu como um recurso natural versátil e sustentável. A iniciativa promove sua utilização em diferentes setores, fortalecendo a bioeconomia e estimulando o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil.



O projeto também posiciona o país como um importante player na busca por soluções para desafios globais como segurança alimentar, energias renováveis e mudanças climáticas.



A iniciativa explora o bambu como matéria-prima estratégica para o desenvolvimento de produtos inovadores e de alto valor agregado. Além de contribuir para a geração de renda e emprego em comunidades rurais.





Sobre

Fundado em 1999, na cidade de Londrina, Paraná, o Centro Brasileiro de Inovação Sustentabilidade (CEBIS) é uma organização não governamental sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP). Com uma atuação diversificada, o CEBIS abrange áreas como agricultura, assistência social, capacitação profissional, cultura, economia, educação, esporte, inovação, meio ambiente, microcrédito, sustentabilidade e tecnologia. A entidade se destaca por oferecer soluções inovadoras e de impacto social significativo, voltadas para governos, empresas e organizações que buscam crescimento responsável. Com uma equipe qualificada e uma ampla rede de parceiros, o CEBIS contribui para o desenvolvimento sustentável, priorizando sempre a ética e a inovação.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...