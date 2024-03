Governador Clécio Luís reúne com ministro das Cidades para tratar de projetos de desenvolvimento do Amapá inclusos no PAC Seleções

O encontro com o ministro Jader Filho aconteceu nesta quarta-feira, 20, em Brasília.

Por: Fabiana Figueiredo

Nesta quarta-feira, 20, o governador do Amapá, Clécio Luís, se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Filho, em Brasília-DF, para tratar de projetos a serem executados dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. O Governo do Estado propôs à União iniciativas com investimentos em torno de R$ 1,9 bilhão em projetos.

“Apresentamos ao ministro o que nós cadastramos no PAC Seleções. Muitos desses projetos vão passar pelo Ministério das Cidades. O ministro Jader Filho tem uma relação muito importante com o nosso estado. Estamos trabalhando juntos, alinhando as estratégias para transformar esses projetos em obras que melhorem a vida do povo e do nosso Amapá”, ressaltou o governador.

Foram tratadas no Ministério das Cidades as iniciativas que podem ser tocadas pelo Governo Federal, em obras que envolvem habitação, urbanização de favelas e mobilidade urbana.

“Falamos sobre esses projetos importantes não só para o Amapá como para toda a Região Norte do país. Seguindo orientação do presidente Lula, nós trabalhamos junto aos estados para que o PAC seja retomado e, óbvio, o Amapá não poderia ficar de fora. Contem com o nosso trabalho para que o Amapá possa se desenvolver cada vez mais”, afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Além do governador, integraram a reunião com o ministro os secretários de Infraestrutura, David Covre; de Planejamento, Lucas Abrahao; da Representação do Governo do Amapá em Brasília, Aziel Araújo; os secretários-adjuntos de Cidades, Kelson Vaz; e de Habitação, Max Yataco.

Foto: Max Renê/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

