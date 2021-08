Quatis ganham novo espaço natural no Bioparque da Amazônia

O parque é localizado no distrito da Fazendinha e funciona de quarta a domingo, com atividades voltadas para educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura.

Os quatis que habitam o Bioparque da Amazônia ganharam um novo espaço natural: o Bosque do Quati. O local possui uma área adaptada para os animais, que são conhecidos por sua cabeça triangular, nariz pontudo, pelagem avermelhada e cauda listrada em formato de anel.

O Bosque do Quati estará disponível para visitação a partir desta sexta-feira (27). O novo espaço fica localizado na trilha do Pau Brasil.

Segundo o diretor-presidente do Bioparque, Marcelo Oliveira, os quatis integram a fauna presente na unidade. No parque, os animais costumam passear pelos habitats naturais, correndo através da vegetação.

“Os quatis são animais diurnos e observamos eles invadindo os espaços de outros animais. Por isso, escolhemos um local que eles costumavam se reunir, para montar um cantinho especial, que conta com um trabalho em paisagismo e também artístico. No bosque eles poderão se alimentar e interagir”, declara.

Serviços de revitalização

Serviços de manutenção e limpeza dentro do Bioparque estão sendo promovidos desde o dia 23 de agosto. A revitalização contou com sinalização para acessibilidade no chão, pintura do jardim sensorial e dos logradouros do jacaré, das antas, dos macacos e jabutis.

Além disso, foram recuperadas as mobílias de madeira, tais como bancos e balanços, e também criados espaços de paisagismo na entrada do parque.

Bioparque da Amazônia

O Bioparque agrega três biomas presentes no Amapá e está localizado no Distrito da Fazendinha, distante a 15 minutos do centro de Macapá.

As belezas naturais do parque refletem a fauna e flora amazônica, em toda sua contemplação. De quarta a domingo, das 9h às 17h, os visitantes podem participar de atividades voltadas para educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura, como arvorismo, canoagem e tirolesa.

