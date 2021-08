Data do evento Corpo Gordo em Debate é alterada por conta do apagão de Internet no Amapá

Durante a pandemia muitas questões importantes foram trazidas para o debate online. Muito se argumentou sobre as questões raciais e de gênero, entre outras, tão importantes quanto essas, no entanto, pouco se falou sobre gordofobia, moda, empreendedorismo, saúde e outros assuntos que envolvem o universo Plus Size. E são esses temas que farão parte da live “Corpo Gordo em Debate”, evento que aconteceria ontem (29), e agora acontece no próximo domingo (5).

A alteração na data se deu por conta da oscilação da rede de Internet ocorrida nos últimos dias, no Amapá. O evento será transmitido pelo instagram das realizadoras: Ingrid Barros (@ingrid__barros) é modelo plus size, gestora de projetos e socióloga, Lunna Sandim (@lunna sandim) é psicóloga clínica e Érika Oliveira (@erkaoliveira_plusize) trabalha como empreendedora digital, e é especialista em Mercado Fashion Plus Size.





Fotos: Divulgação





Serviço:

Live Corpo Gordo em Debate

05/09 (Domingo) | 20h | Instagram



Assessoria de Imprensa

Mary Paes

