FAS realiza programação especial para destacar Semana da Amazônia

Ação inclui seminários on-line, lançamento de livros e documentário, atividade de limpeza em igarapé, entre outras

O dia 5 de setembro marca a celebração do Dia da Amazônia, data criada para conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo para o planeta. Para enaltecer a data, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) prepara uma programação especial com a realização de webinars, lançamento de obras, ações nas redes sociais, documentário com temáticas da vida e realidade de quem vive na região, ação ecológica para limpeza de igarapés em Manaus, entre outras.

A Semana da Amazônia da FAS acontecerá entre os dias 1 e 10 de setembro, com eventos on-line que terão a participação de instituições sociais e lideranças que atuam na conservação da biodiversidade amazônica. A Fundação também lançará livros, que nasceram no âmbito de seus projetos sociais em comunidades ribeirinhas e indígenas do Amazonas.

“Preparamos uma série de atividades e encontros com um objetivo comum, que é celebrar a Amazônia e as pessoas que nela vivem, e atuam para protegê-la. Os eventos serão espaços para apresentar a rica realidade da região, presente no trabalho, na cultura e no cotidiano de seus habitantes, além de discutir os desafios e seus potenciais. É um convite não só em celebração a nossa Amazônia, mas também de discussão e reflexão sobre o futuro dela”, afirma o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Publicações

No dia 1º de setembro, a FAS lança duas obras produzidas dentro de seu Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES). A primeira é a coleção didática de artes ‘Folharte’, voltada à prática da educação no campo e no interior da Amazônia. São quatro cadernos com 50 atividades práticas de Dança, Teatro, Artes Visuais e Música para jovens indígenas e ribeirinhos.

A segunda obra é o ‘Conta Beiradão’, livro de contos escrito por jovens indígenas e ribeirinhos do Amazonas. São mais de 60 histórias do cotidiano e imaginário de povos do beiradão amazônico. Os contos são ilustrados pelos jovens autores e pela artista indígena Auá Mendes.

As publicações surgiram dentro do Projeto Incenturita, que tem apoio da FAS e patrocínio do Instituto Alair Martins (IAMAR). Os livros têm concepção e organização do artista Emerson Pontes, que é ativista indígena, biólogo, arte educador e ficou mundialmente conhecido pelo seu personagem, a entidade híbrida Uýra Sodoma. Ele coordenou o projeto para mais de 200 jovens e adolescentes de 40 comunidades ribeirinhas situadas em quatro Unidades de Conservação (UC) onde a FAS atua.

O lançamento será às 17h (horário de Manaus), no Instagram da FAS (@fasamazonia), com a participação especial da atriz Christiane Torloni.

Documentário

No dia 2 de setembro, é a vez do lançamento do documentário “Entre banzeiros e canoas: os agentes de saúde da Amazônia”. Com quatro episódios, a série retrata a realidade dos profissionais de saúde que atuam em comunidades e aldeias do interior. Os desafios enfrentados para levar assistência básica a esses locais, durante a pandemia do Coronavírus, são relatados em depoimentos pelos próprios agentes de saúde.

O documentário será lançado às 18h no YouTube da FAS (TV FAS Amazônia).

Webinar

A FAS realizará ainda o webinar “O futuro da Amazônia é agora: vamos agir”, no dia 3 de setembro, às 10h (Brasília), pelo YouTube da instituição (TV FAS Amazônia). O evento digital vai unir várias gerações para falar do futuro da Amazônia e compartilhar suas iniciativas em prol da conservação da floresta. Terá a apresentação da ativista e consultora da Agenda Indígena da FAS, Samela Sateré Mawé; a participação do superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana; do diretor de Gestão Corporativa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Adriano Cândido Stringhini; do Bispo Chanceler da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, Dom Marcelo Sánchez Sorondo; do presidente da Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA), Dom Cláudio Hummes; e da líder comunitária Neurilene Cruz da Silva.

Ação ecológica

No dia 4 de setembro, a partir das 8h, a FAS, Coca-Cola Brasil e Grupo Simões realizam uma ação de limpeza no igarapé Tarumã-Açu, na zona Oeste de Manaus. Com a ajuda de aproximadamente 50 voluntários, a ação pretende recolher 1,5 toneladas de resíduos, que serão destinados às associações de catadores e coletores de plástico. A atividade faz parte do projeto Plástico Zero nos Igarapés de Manaus, que visa contribuir na redução dos resíduos plásticos que chegam aos cursos d’água da capital amazonense.

Campanha

Já no dia 5 de setembro será lançada a Campanha “Eu Cuido da Amazônia”, com o objetivo de destacar a valorização das áreas protegidas no estado do Amazonas. O lançamento será marcado por um “tuitaço” com a #EuCuidoDaAmazonia e por atos em diversas capitais do Brasil, com projeções artísticas em prédios emblemáticos. As projeções acontecerão em Manaus, São Paulo, Belém e Rio de Janeiro.

