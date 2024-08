Governo do Amapá abre chamada pública para participação de startups na 53ª Expofeira

Serão selecionados 24 empreendimentos para expor no Pavilhão Aquário da Inovação, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Nesta quarta-feira, 31, o Governo do Estado lançou o edital que vai selecionar startups para expor no Pavilhão “Aquário da Inovação”, durante a 53ª Expofeira. Serão selecionados 24 empreendimentos para a vitrine voltada ao crescimento e consolidação de negócios inovadores do Amapá.

CONFIRA O EDITAL

INSCREVA-SE AQUI

As inscrições para o edital vão até o dia 6 de agosto para seleção de 12 empresas de base tecnológica e outras 12 do setor de bioeconomia. A chamada pública é coordenada pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), com apoio da Associação Amapaense de Tecnologia (Amapatec) e do Sebrae Amapá.

“Atualmente, o Amapá ainda importa muita coisa, mas a gente também já exporta muita tecnologia por meio de startups, por isso, abrir espaço para essas empresas na maior feira de negócios do estado é fundamental para que continuem crescendo, gerando emprego e renda, além de estimular a criação de novos empreendimentos que possam contribuir com o desenvolvimento do estado”, destacou o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, Edivan Andrade.

Edivan Andrade, secretário da Ciência e Tecnologia do AmapáO CEO da startup Frete Conecta, Alecsandro Vieira, participou da cerimônia de lançamento do edital e se diz esperançoso para conseguir uma das vagas para expor na Expofeira, que na edição de 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas em 10 d ias de evento. A startup de Vieira criou uma plataforma que facilita o serviço de frete, conectando, de forma ágil e prática, transportadores de cargas com os clientes.

“É a primeira vez que temos a chance expor em um evento tão grande quanto a Expofeira e estamos otimistas para sermos selecionados, porque vai ser uma grande oportunidade para fecharmos negócios, parcerias e ter maior visibilidade no mercado”, pontuou o empreendedor.

Alecsandro Vieira, CEO da startup Frete ConectaPara selecionar as empresas, serão avaliados pontos como participação em programas de pré-aceleração ou aceleração, premiação em eventos ou projetos, fomentos e se a startup está funcionando ativamente no estado.

“Além de participar da Expofeira, as startups selecionadas também terão a oportunidade, se assim quiserem, de acessar programas do Sebrae e Amapatec voltados exclusivamente para empresas que atuam neste modelo de negócio. É muito importante investir e apoiar esses empreendimentos do futuro que surgem para resolver vários problemas que enfrentamos no dia a dia”, ressaltou a analista do Sebrae Amapá, Josseli Pantoja.

