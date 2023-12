Amapá cai uma posição no ranking dos estados com maior representatividade da população inadimplente

A edição de novembro do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa apontou uma redução no número de consumidores inadimplentes no Brasil, após três meses de crescimento consecutivos. Os dados mostram que 143,5 mil pessoas saíram da lista de negativados. O país tem atualmente 71,81 milhões de brasileiros inadimplentes.

Em novembro, o Amapá saiu da segunda para a terceira colocação no ranking dos estados com maior representatividade da população inadimplente, 52,74%. O estado fica atrás apenas do Distrito Federal (52,79%) e Rio de Janeiro (53,17%).

O Amapá tem atualmente 328.411 pessoas inadimplentes. Em outubro esse número era de 330.678, redução de 2.267 consumidores. Assim como no mês anterior, o maior volume de dívidas no Amapá é do setor de utilities (água, luz, gás), com 48,98%, seguido do segmento de bancos e cartões, 13,14% e varejo com 10,85%.

Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes no Amapá têm entre 26 e 40 anos (36,6%), seguidos pela população entre 41 e 60 anos (34,2%), pessoas com até 25 anos (15,3%) e maiores de 60 anos (13,9%).

Fase 2 Feirão – Para auxiliar os consumidores em situação de inadimplência, a Serasa está realizando até o dia 22 de dezembro a Fase 2 do Feirão Limpa Nome, com oportunidade para quitação de dívida por até R$ 100,00.

No Amapá mais de 585 mil consumidores podem se beneficiar com a ação. Na Fase 2, o atendimento está sendo realizado de forma online e nas agências dos Correios.

Estão disponíveis para negociação na Fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome as dívidas negativadas, que são aquelas contas inscritas nos cadastros de inadimplência de birôs de crédito, e dívidas atrasadas, que são os débitos que não negativam mais o consumidor, porém continuam existindo com a empresa credora.

Para conferir se possuem ofertas disponíveis na Fase 2, os consumidores podem acessar o site www.serasa.com.br e o app da Serasa, disponível para download na App Store e Google Play.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

