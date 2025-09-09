Serasa disponibiliza mais de 10 milhões de dívidas para negociação com 99% de desconto

O Amapá reúne 32.441 mil ofertas com valor máximo de desconto oferecido na plataforma Limpa Nome

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% na próxima terça-feira (09). Em ação especial, que reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros, podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Somente no estado do Amapá, são mais de 7 mil pessoas que podem aproveitar essas condições para negociarem mais de 32.441 mil débitos com 99% de desconto.

Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

Segundo levantamento da Serasa, o ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido: entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desses acordos, 4 mil foram negociados no estado, tendo um aumento de 18,90% em relação ao mesmo período de 2024.

“Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”.

“Com 353 mil amapaenses em situação de inadimplência, o estado acumula mais de 1,5 milhão de débitos em aberto”, explica.

Canais oficiais da Serasa para negociação:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp: (11) 99575-2096

· Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas mais de 10 mil agências dos Correios espalhadas pelo país, mediante a uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

Como negociar?

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

