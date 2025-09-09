Com forte investimento tecnológico e integração das forças de segurança, 54ª Expofeira do Amapá não registra ocorrências graves

No total foram registrados 561 incidentes, todos com resposta rápida dos órgãos da Segurança Pública.

Com um aparato tecnológico altamente moderno e integração das instituições de segurança, o esquema planejado para garantir a tranquilidade do público geral da 54ª Expofeira do Amapá, realizada pelo Governo do Estado, fechou o evento sem nenhum registro de ocorrência grave durante os 9 dias de programações no Parque de Exposições da Fazendinha ou nas imediações. No total foram registrados 561 incidentes, todos com resposta rápida dos órgãos de segurança.

“Tivemos um evento desafiador, com mais de 500 ocorrências registradas, a maioria delas atendimentos clínicos realizados pelo Corpo de Bombeiros, além de averiguações da Polícia Militar e registros de furto. Alguns dias foram mais críticos, como a quinta e o sábado, mas graças ao empenho das forças de segurança, conseguimos garantir a tranquilidade da população”, disse Daniel Marsili secretário de Segurança Pública.

Atendimentos

Dos mais de 500 incidentes, grande parte da demanda foi do Corpo de Bombeiros (CBM-AP) que registrou 487 atendimentos, desse montante, 299 foram emergências clínicas. Houve também atendimentos de traumas diversos e ajuda com pessoas desaparecidas.

A Polícia Militar (PM-AP), registrou 79 intercorrências, com abordagem a pessoas suspeitas, ameaças, apresentação de pessoas por condução de veículo sob efeito de álcool e/ou outras substâncias ilícitas, entre outras fraudes. Atendeu ainda 5 incidentes para mandados de prisão, tendo êxito em 3 prisões, contando com o apoio do monitoramento por câmeras.

O trabalho da Polícia Civil (PC-AP) registrou 214 ocorrências, sendo a maioria de furto, com 142 demandas tendo o celular como objeto subtraído, seguido de perda ou extravio de documentos, com 19 registros e o cumprimento de 11 mandados de prisão. Foram conduzidas 29 pessoas para a delegacia, inclusive para a 10ª Delegacia de Polícia da Fazendinha, localizada dentro do Parque de Exposições.

O resultado positivo da operação demonstra a efetividade do Plano de Ações das Forças de Segurança apresentado pelo Governo do Amapá para garantir a segurança e a paz social dos visitantes no evento sustentável.

“O grande destaque deste plano de segurança foi a integração entre os órgãos. Atuamos de forma conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, GTA, Polícia Federal e demais instituições, utilizando inteligência tanto tecnológica, com câmeras de reconhecimento facial, drones e monitoramento em tempo real, quanto em campo, identificando e cumprindo mandados de prisão, casos de violência doméstica e monitoramento de tornozeleiras eletrônicas”, destacou Marsili.

Segurança eficaz

Para este ano, o planejamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) contou com aumento de 35% no efetivo em relação a 2024, reunindo mais de 600 agentes em atuação diária durante os dias de feira. A operação abrangeu o interior e entorno do Parque de Exposições, a Rodovia Josmar Chaves Pinto e o Igarapé da Fortaleza, com ações de prevenção, integração e reforço no policiamento.

Mais uma vez, o Centro Integrado de Comando e Controle da Expofeira foi um dos destaques e estava equipado com inteligência artificial, 40 câmeras, entre as de longo alcance e as câmeras fixas, controle de tornozeleiras eletrônicas e integração direta com as equipes em campo.

Mais de 5 mil agentes das polícias Civil, Militar, Penal, Científica, Federal e Corpo de Bombeiros atuaram no evento com policiamento aéreo, a pé e veicular, atividades periciais, de socorro e resgate, além do serviço de inteligência.

O plano incluiu ainda a utilização de mais de 40 viaturas, do helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA), que este ano foi autorizado a realizar voos noturnos e equipado com o “farol de busca”, equipamento essencial para salvar pessoas em diversos cenários. Houve ainda o uso tático de drones para garantir a tranquilidade e a segurança de todos os visitantes.

Foto de capa: José Baía/Agência Grito

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...