Iniciativas da FAS sobre turismo na Amazônia são destaque em feira 

Os projetos da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) de apoio ao turismo de pesca esportiva e ao turismo de base comunitária no Amazonas foram destaque durante a 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura da Amazônia (FPEA), realizada, semana passada, em Manaus, reunindo mais de 100 expositores.

A FAS apresentou as iniciativas voltadas para a área, além de trazer empreendedores e artesãos atendidos pelos projetos para compartilharem seus negócios e experiências turísticas com o público.

Atualmente, a instituição apoia 24 empreendimentos de turismo no Amazonas. A cadeia de turismo de base comunitária teve faturamento de R$ 4 milhões em 2021, o que demonstra o potencial do segmento para a recuperação econômica verde na região. Os bons resultados estão ligados à estratégia da FAS de abordagem sistêmica para desenvolvimento sustentável da Amazônia.

“Não pensamos só no turismo, pensamos nessa atividade dentro de um conceito mais amplo, que envolve aspectos como saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento, entre outros”, disse o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, em palestra no evento.

Para o gerente do Programa Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa) da FAS, Wildney Mourão, a feira foi um importante espaço para a sociedade conhecer e debater as estratégias para o turismo da região, principalmente as que têm como base a sustentabilidade. “Ajuda a apoiar o turismo sustentável, que é muito importante e relevante para a economia do nosso estado”, justifica ele, que também fez uma palestra no evento.

A FPEA promoveu debates e reuniu entidades do setor público e privado interessadas no desenvolvimento e turismo sustentável na região. O evento foi uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus).

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

