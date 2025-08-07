Dia dos Pais: apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes em 2025, revela pesquisa Serasa

51% dos pais já precisaram pedir empréstimo para cobrir gastos com os filhos;

Considerada uma das principais datas para o comércio, o Dia dos Pais pode estar perdendo espaço, como aponta uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O levantamento, que ouviu mais de mil pessoas de todo o Brasil, mostrou que metade dos brasileiros veem o Dia dos Pais como apenas mais uma data comemorativa no calendário e apenas 32% dos filhos pretendem comprar presentes em 2025.

Entre quem deve presentear, 12% pretendem homenagear outros pais da família, como avôs, padrastos e sogros. Ainda assim, 37% dos pais esperam ganhar algo na data.

A pesquisa também mostrou que os filhos se mostram dispostos a desembolsar valores expressivos em presentes: 44% projetam gastar entre R$101 e R$300, e outros 25% devem investir mais de R$300 em lembranças para a data. A pesquisa indica que os itens mais visados são roupas e calçados (40%).

Legado de liberdade financeira

Além da data, questões que envolvem dinheiro também estão presentes nas relações fraternais. O levantamento revelou que 51% dos genitores já precisaram pedir empréstimo para cobrir gastos com os descendentes. Diante desse cenário, para eles, a educação financeira é um pilar da relação apontado por 75% dos pais que dizem falar abertamente com os filhos sobre dinheiro e finanças.

Quando questionados sobre o verdadeiro legado que querem deixar para os seus filhos, a liberdade financeira foi escolhida por 38% dos entrevistados, um número que se sobrepõe à bens ou patrimônio, mencionado por 28% dos entrevistados.

“O Dia dos Pais é uma oportunidade para que pais e filhos conversem não apenas sobre afeto, mas também sobre responsabilidade financeira e planejamento de vida”, afirma Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira. “A pesquisa mostra que muitos pais já estão assumindo esse papel educativo dentro de casa, ao falar abertamente sobre dinheiro. Isso é essencial para formar uma geração mais consciente e preparada financeiramente”, afirma Thiago.

Metodologia

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 4 e 17 de julho de 2025 para o Dia dos Pais, contando com 1.705 entrevistas com pais de todo o país. Margem de erro: 2,4pp.



