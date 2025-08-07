Edital TJSP é publicado e inscrições para escrevente abrem em breve

O edital do concurso TJSP acaba de ser lançado para o cargo de escrevente técnico judiciário. Esta é uma das carreiras mais procuradas no serviço público paulista. A publicação oficial ocorreu em 1º de agosto de 2025, no diário eletrônico da justiça. Em breve será dado o início a inscrição dos candidatos que buscam trabalhar como servidores no órgão público.

Edital TJSP: detalhes e requisitos

Este novo edital TJSP para escrevente técnico judiciário visa a formação de cadastro de reserva (cr). A atuação será na capital e em diversas circunscrições judiciárias (CJS) da 1ª região administrativa judiciária.

A Fundação Vunesp, com vasta experiência em concursos anteriores do tribunal, é a responsável pela organização. Ela garantirá a transparência do processo seletivo.

Para se candidatar, o principal requisito é possuir ensino médio completo até a data da posse.

A remuneração inicial para escrevente técnico judiciário é de R $6.345,94. Além disso, há benefícios como auxílio-alimentação (reajustado para R $80,00 por dia útil), auxílio-saúde e auxílio-transporte. Isso torna a posição ainda mais atrativa no cenário de concursos públicos.

Edital concurso TJSP: prazo para se informar

A data de inscrição foi indicada no edital do concurso, definindo seu início a partir do dia 13 de agosto. Elas se estenderão até 22 de setembro de 2025.

Os interessados devem realizar o processo exclusivamente online. Para isso, basta acessar o site oficial da Fundação Vunesp. A taxa de inscrição foi fixada em R$81,00.

Com a publicação do edital em 1º de agosto e o início das inscrições em 13 de agosto, o período até 5 de agosto de 2025 é crucial. Nele, os candidatos devem se informar detalhadamente sobre o edital e organizar seus documentos.

Inclusive, eventos preparatórios estão sendo divulgados. Por exemplo, um programa de mentoria focado em estratégias de estudo para escreventes está agendado para 4 de agosto de 2025.

As provas, objetiva e discursiva (redação), estão programadas para 7 de dezembro de 2025, no período da tarde. A duração máxima será de cinco horas. É importante notar que, neste edital, não haverá prova prática de digitação. Isso simplifica uma das etapas para os candidatos.

Concurso TJSP: perspectivas de nomeação

Embora o edital seja para formação de cadastro de reserva, a expectativa de nomeação é considerável. O TJSP é o maior tribunal em volume de processos.

Consequentemente, ele enfrenta um déficit significativo de pessoal. Dados de abril de 2025 indicam 2.857 cargos vagos para escrevente técnico judiciário. Este número reforça a necessidade de novas contratações.

Além disso, o projeto de lei complementar PLC 2/2024, aprovado em junho de 2025, autorizou a criação de 720 novas vagas para escrevente. Isso amplia ainda mais as oportunidades de ingresso.

A validade dos concursos anteriores para escrevente também expirou ou está expirando. Isso libera a demanda por novos servidores.

Essa combinação de fatores — grande número de cargos vagos, novas posições por lei e término de certames anteriores — sugere alta probabilidade de convocações. Elas devem ocorrer ao longo do período de validade do edital TJSP.

Os candidatos devem focar sua preparação em língua portuguesa, conhecimentos em direito e conhecimentos gerais. Estes incluem atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico. A familiaridade com o estilo da vunesp é um diferencial para otimizar os estudos. Afinal, ela é a banca predominante nos concursos do tjsp.

Dicas essenciais para garantir sua vaga

Com o edital do concurso TJSP lançado, a preparação intensiva é agora essencial para um bom resultado. Considere as seguintes dicas para otimizar seus estudos:

Elabore um plano de estudos focado nas matérias do edital

Pratique com provas anteriores da banca para se familiarizar com o estilo das questões e o tempo de prova.

Consulte o site oficial do TJMG e de portais confiáveis para acessar o edital completo e todas as informações oficiais

