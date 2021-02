CIEE promove “Maratona de Vagas” e quer preencher mais de 12 mil oportunidades em todo Brasil

Sai a TV e entra o computador. No lugar da série, uma oportunidade no mundo do trabalho. Esse é o convite do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, que irá promover a primeira “Maratona de Vagas” do Brasil. Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, a entidade tem como objetivo preencher mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem no Brasil. O sofá?! Pode ficar por aí, já que para a ação gratuita ninguém precisa sair de casa.



Os jovens e adolescentes que estão em busca de uma oportunidade no mundo do trabalho podem conferir as vagas no endereço https://portal.ciee.org.br/maratona. Desenvolvido exclusivamente para o evento, conta com espaço para cadastro simplificado e recuperação de senha. A página também contará com chat para possíveis dúvidas.



Segundo Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, o primeiro trimestre detém o maior volume de vagas. “Nos primeiros meses do ano, temos uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, queremos engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço no mundo do trabalho”, conta.