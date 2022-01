APCA revela lista de indicados a melhores do ano da música em 2021

Foram revelados os indicados a ‘Artista do Ano’ e ‘Artista Revelação de 2021

O júri de Música da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) revelou a lista dos indicados a melhores do ano em 2021.

A pré-lista conta com os 50 melhores álbuns brasileiros lançados no ano passado, que definirá o melhor disco da categoria, além das listas com os cinco indicados a ‘Artista do Ano’ e ‘Artista Revelação de 2021’.

Os indicados foram selecionados pelo júri formado pelos jornalistas Adriana de Barros (editora do site da TV Cultura e colunista do Portal Terra), Alexandre Matias (Trabalho Sujo), José Norberto Flesch (youtube.com/JoseNorbertoFlesch), Marcelo Costa (Scream & Yell), Pedro Antunes (Tem um Gato na Minha Vitrola) e Roberta Martinelli (Radio Eldorado e TV Cultura).

A APCA irá se reunir no final de janeiro de 2022 para escolher os melhores de 2021 em 10 categorias. A data da cerimônia de premiação referente aos melhores do ano ainda será marcada e deve ocorrer no primeiro trimestre de 2022, em formato a ser definido.

Confira os indicados:

ARTISTA DO ANO 2021 – INDICADOS

Caetano Veloso

Don L

Duda Beat

Gloria Groove

Marina Sena





REVELAÇÃO 2021 – INDICADOS

Badsista

Fabriccio

Jadsa

Marina Sena

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo



MELHOR DISCO 2021 – INDICADOS

Alessandra Leão – “Acesa” (Garganta Records / Ori Records / Yb Musi

Amaro Freitas – “Sankofa” (Far Out Recordings / Natura Musical)

Badsista – “Gueto Elegante” (Independente)

BaianaSystem – “OxeAxeExu” (Selo Máquina de Louco)

Bemti – “Logo Ali” (Independente / Natura Musical)

Blubell – “Música Solar Para Tempos Sombrios” (YB MUsic)

Bonifrate – “Corisco” (OAR)

Caetano Veloso – “Meu Coco” (Sony Music)

Charme Chulo – “O Negócio É O Seguinte” (Independente)

Djonga – “Nu”

Don L – “Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2” (Caro Vapor Vidas)

Duda Beat – “Te Amo Lá Fora” (Independente)

Duda Brack – “Caco de Vidro” (Matogrosso / Alá Comunicação e Cultura)

Eliminadorzinho – “Rock Jr.” (Cavaca Records)

FBC & VHOOR – “Baile” (Independente)

Francisco, El Hombre – “Casa Francisco” (Independente)

Fresno – “Vou Ter Que Me Virar” (BMG)

Giovani Cidreira – “Nebulosa Baby” (Selo RISCO)

In Venus – “Sintoma” (Efusiva)

Índio da Cuíca – “Malandro 5 Estrelas” (QTV)

Jadsa – “Olho de Vidro” (Balaclava Records)

Jennifer Souza – “Pacífica Pedra Branca” (Balaclava Records)

João Donato e Jards Macalé – “Síntese do Lance” (Rocinante)

Jonathan Ferr – “Cura” (SLAP)

Juçara Marçal – “Delta Estácio Blues” (QTV / Natura Musical)

Juliana Linhares – “Nordeste Ficção” (Independente)

Liège – “Ecdise” (Natura Musical)

Liniker – “Indigo Borboleta Anil” (Estúdio Brocal)

Linn da Quebrada – “Trava Línguas” (Independente / Natura Musical)

Lupe de Lupe – “Lula” (Balaclava Records / Geração Perdida de Minas Gerais)

Macaco Bong – “Mondo Verbero” (Independente)

Manu Gavassi – “Gracinha” (Universal)

Maria Portugal – “Erosão” (Selo RISCO)

Marina Sena – “De Primeira” (Alá Comunicação e Cultura / A Quadrilha)

Marisa Monte – “Portas” (Phonomotor / Sony Music)

Mateus Aleluia – “Afrocanto das Nações – Jêje” (Natura Musical)

Mbé – “Rocinha” (QTV)

Nego Bala – “Da Boca do Lixo” (CoalaLab)

Pabllo Vittar – “Batidão Tropical” (Sony Music)

Papangu – “Holoceno” (Independente)

Psilosample – “Jornada Selvagem” (Voodoohop)

Rico Dalasam – ”Dolores Dala Guardião do Alívio” (Independente)

Rodrigo Amarante – “Drama” (Polyvinyl)

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo – “Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo” (Selo RISCO)

Sugar Kane – “Novidade Média” (Flecha Discos / Forever Vacation Records )

Tagore – “Maya” (Estelita)

Tasha & Tracie – “Diretoria” (Ceia)

The Baggios – “Tupã-Rá” (Toca Discos)

Thiago França – “Bodiado” (Independente)

Tuyo – “Chegamos Sozinhos em Casa” (Independente)

