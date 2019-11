Aprenda como construir sua casa no meio da floresta

Muitos de nós, quando crianças, sonhávamos em ter nossas próprias casas na árvore. Os mais sortudos entre nós até puderam ter barracas para acampar no quintal e fingir que estavam na floresta. Porém, com tantos filmes prevendo apocalipses e fim do mundo, possa ser que talvez nossas habilidades para construir uma casa na selva e sobreviver na mata sejam necessárias em um futuro próximo.

Para os que nunca aprenderam como construir uma casa na mata, nós vamos te ensinar como construir uma casa na selva, com piscina, design diferenciado e muito mais que sua imaginação desejar. Aprenda hoje: Como construir sua casa no meio da floresta

Sobreviver na selva depende de diversos fatores, dentre eles um dos mais fundamentais é o de não se perder ou ficar desorientado na mata, por esse motivo não se recomenda caminhadas depois de anoitecer. É também por isso que, sempre antes de construir sua moradia, você deve antes buscar alguns pontos de referência de onde ela se encontra. Se a mata não for fechada, marque os pontos cardeais pelo sol ou se você for bom em analisar os detalhes, marque por árvores grandes ou pelos seus diferentes tipos.

ESCOLHA DO TERRENO

A selva esconde perigos que nem sempre podemos estar preparados, as grandes florestas tropicais podem trazer enchentes que tem força suficiente para carregar tudo que vier na sua frente. Felizmente, os maiores perigos das matas costumam deixar rastros de onde podem passar, por isso antes de fazer sua casa é fundamental escolher bem o terreno.

Marcas de enchente são bem fáceis de identificar, rasgos no chão e árvores completamente arrancadas com raiz exposta, costumam ser um bom indício de que o local não é seguro. Fora isso, buracos de cobra e pegadas de animais grandes que sejam recentes, indicam que o local onde você está costuma ser visitado por hóspedes indesejados e portando devem ser evitados.

Nunca construa sua moradia embaixo de grandes árvores, apesar de elas trazerem sombra e abrigo da chuva, um galho grande ou uma fruta pesada podem acabar com seu trabalho. Lembre-se, se você assistir ao vídeo até o final, você não vai precisar da sombra de uma árvore para se proteger.

MATERIAIS

Se você precisou fugir para uma floresta, então muito provavelmente você não vai ter muitos materias a sua disposição. A notícia boa sobre isso é que, para construir uma das nossas casas, você não vai precisar de matérias sofisticadas e nem muito menos de cimento.

Para começar é preciso saber em que tipo de floresta você está. Se você tiver algum rio próximo procure pedaço de bambu para canalizar a água e também servir isolante para o piso das piscinas, procure também alguns cipós ou galhos resistentes de árvores, para servir de corda. Depois você vai precisar de alguma ferramenta que tenha a ponta de algum metal, como picaretas, foice ou machados, elas são infelizmente essenciais para cavar as estruturas com facilidade, caso contrário você irá levar muito tempo para fazer o mesmo trabalho apenas com a ajuda de um tronco lapidado.

Para a construção da casa você vai precisar de muita madeira, folhas grandes para cobrir o teto e potes de barro ou semelhantes para carregar os materiais. Basicamente, você já tem tudo que precisa para montar sua casa.

CONSTRUA UMA BOA FUNDAÇÃO

Independente de qual tipo de casa que será feita, uma boa fundação será um dos grandes motivos da construção se manter de pé durante muitos dias. Se você já viu a construção de uma casa convencional, então deve ter reparado nas colunas de concreto que são levantadas para dar uma maior sustentação na edificação.

Para maior parte das casas na floresta, o fundamental, para uma boa fundação, será a firmeza dos troncos que serão colocados como base. Escolha quatro troncos firmes e coloque um em cada canto da casa, firmando devidamente bem cada um deles criando sua própria coluna com árvores. Eles devem resistir bem a prováveis impactos e ao vento, então simule pequenos ataques e veja como eles reagem.

MONTAGEM

Vários são os tipos de casa que se podem montar. Acredite ou não, você pode criar verdadeiros esconderijos abaixo do chão, moradia encima das árvores, e ainda bonitas casas sobre o chão. Tudo vai depender do terreno em que você se encontra e do tipo de casa que você deseja.

Para casas submersas você vai precisar achar um terreno mais arenoso, com areia mais compactada em forma de barro quase seco. É possível criar paredes semelhantes as que criamos com o cimento, você só vai precisar achar argila, lama ou barro.

Não desista, inicie cavando um buraco fundo e vá aumentando de tamanho até criar um buraco do tamanho que sua família fique confortável. Depois, é só basicamente recortar as paredes para que elas fiquem retas, ou arredondadas se for sua vontade. Por fim termine enfeitando com flores e argila mais colorida para dar um toque pessoal.

CASA NA ÁRVORE

A casa na árvore exige um nível de habilidade maior que o esconderijo subterrâneo. Primeiro você vai precisar de um grande número de galhas e troncos de diversos tamanhos e também vários cipós para amarra-los. Comece pela escada, se você quiser montar uma escada com degraus amplos você precisa amarrar vários ganhos para a base e uni-los com galhos maiores, formando a escada. O recomendável é que iniciantes façam uma escada básica na vertical, e depois você pode trocar por algo mais trabalhoso.

A forma de construir as paredes e piso é semelhante à construção da escada, a diferença é o número de galhos amarrados e a espessura deles, será maior. Para fazer andares, ou um teto que permita subir nele, é necessário antes fazer uma amarração nos galhos de forma que eles possam se encaixar e criar uma base estável como pode ver no vídeo.

PISCINA

Não é só porque você está no meio da mata, que você deva se arriscar tomando banho em um rio desconhecido, ou ainda ficar sem nenhum tipo de diversão. É possível criar uma piscina rústica encima ou na lateral de sua casa. É claro que você vai precisar estar próximo a um rio, ou a uma grande fonte de água, se tiver uma fonte dessas, então muito provavelmente irá ter lama ou barro por perto e você irá precisar deles.

A lama, ou barro, funcionará como primeira barreira de isolamento, você deve dar preferência a lama que esteja quase seca e depois molha-la já dentro de onde será a piscina. Ela irá funcionar como uma primeira camada de cimento, que deverá ser espalhada em toda a piscina. Em seguida, serão necessários pedaços de bambu divididos ao meio para proteger a água da piscina de se tornar lama novamente, além disso, os pedaços de bambu irão suavizar o toque nos pés, remetendo a cerâmica nas piscinas convencionais.

PRIVACIDADE

Construir paredes que sejam mais compactas, dificultando visualizar quem está dentro, é uma proteção que traz benefícios que vão além da própria privacidade. É necessário tomar cuidado com isentos e animais da mata que podem te trazer doenças, ou graves ricos a sua sobrevivência. Além de colocar os galhos que compõe a parede bem próximos um do outro uma boa forma de preencher as paredes é usar o barro como defesa. Os sertanejos no nordeste já usavam essa técnica há muito tempo atrás, quando construíam suas casas de taipa a partir da argila.

CRIATIVIDADE

A construção de uma casa não é tarefa fácil mesmo com todos os materias facilitadores disponíveis. A melhor maneira de tornar a construção mais rápida e fácil é usando a criatividade para reconhecer os atributos da própria floresta para servirem de apoio para sua obra. Por exemplo, uma boa maneira de ter um alicerce mais seguro é usar duas árvores próximas como base para sua casa. As árvores já devem estar devidamente fixadas por suas raízes e, além disso, podem ser uma ótima maneira de criar uma casa suspensa.

Tente adicionar elementos a mais para sua casa. Uma rede, por exemplo, pode ser uma boa saída em dias quentes e armadilhas para animais podem facilitar sua vida na hora de procurar uma refeição.

PARA OS MENOS MOTIVADOS

Se motivação, ou tempo para construção de algo mais sólido, não estiverem disponíveis, uma boa saída para algo mais rápido é escolher raízes grandes e expostas de árvores para formar uma toca, ou ainda só forrar as raízes e formar uma barraca improvisada. Uma boa saída são as construções na diagonal de pequenas tendas que irão utilizar poucos galhos e poderão ser finalizadas com a uniam de folhas secas e molhadas para proteção da chuva e vento.

Um facilitador na hora de construir a sua moradia final é procurar por montes de terra para servir de apoio para a construção, pois com uma casa suspensa, alguns animais menores já irão ser barrados e pode ser uma boa alternativa para evitar que a água da chuva invada a casa.

REFÚGIO NA FLORESTA

Não são só razões apocalípticas que podem te levar a morar na floresta. O estresse cotidiano, associado ao aumento da criminalidade, torna a vida próxima a natureza em um refúgio para a mente e corpo. Então, se sua mudança para a mata for uma decisão premeditada ela poderá ser mais bem planejada de forma que sua casa na floresta tenha melhores itens e uma estrutura mais elaborada. Foi o que pensou o americano Dave Herrle e sua esposa, quando decidiram abrir mão de algumas comodidades da vida urbana, como a eletricidade, para viver uma vida mais calma na floresta. Esse casal premeditou sua mudança e gastaram cerca de 4 mil reais para construir uma casa na árvore com direito a dois andares, sala de estar, cozinha e um quarto no andar superior. Construções como a do hobbit pode ser plenamente viável na vida real, só basta criatividade e tempo disponível para cavar com mais cuidado.

Em caso de uma saída não premeditada, deve-se manter o comodismo longe de sua moradia e se aperfeiçoar sempre na construção de sua casa, pois ela será sua pelo tempo em que for necessário viver longe da vida urbana.

Fonte: Mais Curiosidades

