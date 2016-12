João Baptista Herkenhoff: Seja bem-vindo 2017

Invariavelmente, a cada 31 de dezembro, em tempos de guerra ou em tempos de paz, a Humanidade saúda o advento de um novo Ano.

A diferença de fusos horários, ao redor do mundo, diversifica o momento exato do Ano Novo. Entretanto, como uma constante, em todos os quadrantes da Terra, irrompem luzes de otimismo naquele exato instante em que os ponteiros dos relógios cruzam a meia-noite.

A frase “Feliz Ano Novo”, que Rubem Fonseca transformou em livro, é pronunciada de forma diferente nos vários idiomas, mas a mensagem de bons auspícios é sempre a mesma: Feliz Año Nuevo; Joyeux Nouvel An; Buon Anno; Gutes Neues Jahr; Happy New Year.

Para as crianças principalmente, o tempo natalino é tempo de alegria. Está entrelaçado com a figura do Papai Noel, o bom velhinho que percorre as casas e distribui presentes.

Não podemos mudar a rota do mundo através de um esforço isolado. É preciso formar grupos, instâncias de atuação social, movimentos populares para caminhar em bloco, pressionar, exigir, sonhar o sonho impossível que a crença torna sonho real.

Cuba e Estados Unidos caminham para o entendimento. É um fato animador no panorama mundial.

No Brasil, o sistema democrático está firmemente implantado. A parcela de opinião pública que pretende a volta do arbítrio é flagrantemente minoritária. Partidários e opositores do Governo tecem pugnas verbais, o que é auspicioso. Somente nas ditaduras a verdade é decretada e todos têm de ler pela mesma cartilha. Nos regimes democráticos a política é dinâmica. As pedras do xadrez ajustam-se às realidades que devam ser enfrentadas.

Uma tragédia abateu-se sobre o Espírito Santo e Minas Gerais, em razão do que aconteceu em Mariana. Nos municípios que não foram alcançados pelo infortúnio, o povo mobilizou-se para socorrer as populações vitimadas. Isto porque a Pátria é a família amplificada, como nos ensinou o baiano Rui Barbosa. Pede sacrifícios, permuta de abnegações. É um tecido vivente de almas unidas.

Saudemos 2017 com o coração cheio de esperança.. Que seja um Ano Bom.

João Baptista Herkenhoff é magistrado aposentado (ES), professor e escritor. E-mail: jbpherkenhoff@gmail.com

Site: www.palestrantededireito.com.br

