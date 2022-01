Jornalista e modelo parintinense representa o Amazonas no ‘Miss Beleza T Brasil’

Malu Dacio – Da Revista Cenarium

MANAUS — Michelly Cunha, de 28 anos, embarcou para São Paulo nesta quarta-feira, 26, para representar o Amazonas no “Miss Beleza T Brasil”, concurso de mulheres transexuais e travestis, com objetivo de trazer visibilidade para a comunidade “T”. Nascida em Nhamundá, mas naturalizada parintinense, a modelo ressalta ser um grande privilégio participar de um concurso nacional.

“Está sendo um grande prazer e privilégio estar participando desse concurso que tem uma grande visibilidade e também intuito de mostrar a comunidade trans, as nossas capacidades, a união do nosso público. Dizer que a gente está aqui e que fazemos parte dessa sociedade, que a gente precisa de mais oportunidades, mais respeito e mais inclusão. Que a gente fale mais sobre essas pautas e seja cada vez mais normal ser uma mulher trans no nosso País”, disse.

O concurso busca entre as candidatas a mais bem preparada para representar o País na etapa internacional do Miss International Queen. É a primeira vez de Michelly em um concurso nacional, no qual a final será realizada no dia 29 de janeiro.

“Eu já participei de outros concursos, concursos municipais de beleza, já fui rainha de carnaval, já tenho outros títulos, mas a nível nacional é a primeira vez”, disse.

A jornalista destaca que as expectativas para o concurso são as melhores. “Estou muito confiante porque, de fato, fiz uma preparação muito boa, tive algumas dificuldades durante esse período. A pandemia foi muito complicada, mas ainda assim, muito coisa boa aconteceu, muitos patrocinadores fizeram parte desse sonho junto comigo e eu estou com uma expectativa muito grande em relação ao concurso”, agradeceu.

A bela pede também a torcida do povo amazonense. “Peço a torcida, que me apoiem e para que todos torçam pela miss Amazonas porque eu estarei disposta a dar o meu melhor pelo nosso Estado”, prometeu.

Michelly pediu a torcida dos amazonenses (Foto: Divulgação)

Biografia

Michelly Cunha é maquiadora profissional, trabalha como cabeleireira, modelo e também jornalista. Formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus Parintins.

E foi na Ilha da Magia que a bela conquistou espaço profissional na área da beleza com maquiagem e penteados. Foi em Parintins, também, onde foi vista pela primeira vez pelo coordenador estadual de Misses Gabriel Bentes, que logo convidou Michelly para ser representante da beleza da mulher transexual do Amazonas no Miss Beleza Trans Brasil 2022.

