Bombeiros encontram passageiro que desapareceu após naufrágio no Pará

ALTAMIRA (PA) – O passageiro que desapareceu após o naufrágio de uma embarcação na noite do último sábado, 22, foi encontrado com vida. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira, 24, pelo Corpo de Bombeiros do Pará.

De acordo com a corporação, o homem foi encontrado depois de resistir à forte correnteza do rio Arapari, mesmo nome da comunidade em frente à capital paraense, região onde o barco naufragou.

Momentos depois do acidente, o Corpo de Bombeiros do Pará iniciou as buscas, que seguiram no domingo, quando o passageiro foi localizado. Sem informações de mais vítimas, os trabalhos foram suspensos.

Agora, um inquérito será aberto pela Capitania dos Portos do Pará em busca de evidências sobre o motivo do naufrágio. Na hora do acidente não chovia e não havia ventania que pudesse ter virado a embarcação.

Ainda na noite do sábado, três dos quatro passageiros foram salvos por tripulantes e viajantes de outro navio que passava pelo local no exato momento. Um bombeiro que estava à paisana ajudou no resgate.

