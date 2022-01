Helicóptero do Ibama é incendiado após ataque de dois homens em Manaus

Um helicóptero pertencente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi incendiado durante um ataque ao Aeroclube de Manaus, onde o veículo estava estacionado, nesta segunda-feira (24).

O fogo destruiu totalmente a frente do helicóptero e danificou as hélices. Autoridades locais apontam que o episódio se tratou de um incêndio criminoso com a autoria de dois homens. Ainda não há mais informações sobre o caso e o Ibama não se pronunciou.

