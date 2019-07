11 casas abandonadas mais insanas do mundo

Poucas pessoas teriam a coragem de explorar uma casa escondida no meio de uma floresta, seja porque seus donos faleceram, fugiram ou por simples precisaram sair, as casas abandonadas ainda nos faz lembrar o suficiente dos filmes de terror para nos manter longe delas. Ainda assim, mansões abandonados tendem a estimular nossa imaginação sobre quem seriam os possíveis moradores e sobre o que costumava acontecer nelas.

De cabanas a mansões esquecidas, algumas casas simplesmente surgem no meio de florestas, sugerindo que elas nunca deveriam ter sido descobertas. Poucas pessoas pensariam em explorar uma casa escondida no meio das árvores, por isso conheça conosco hoje:

MANSÃO ABANDONADA ENTRE AS ÁRVORES

Dos vários locais onde se espera encontrar uma antiga mansão, um campo isolado no meio de uma floresta é provavelmente o menos comum. O explorador holandês Bob Thissen, descobriu em meio a uma floresta francesa, uma mansão que foi decorada com móveis do século XX. A mansão tem 12 quartos, camas feitas inteiramente à mão e um piano aberto.

Entre um ursinho de pelúcia deixado sobre a cama, a um quebra-cabeças e jornais antigos, tudo parece estar esperando o retorno de seus antigos moradores. No entanto o explorador holandês, retornou cinco anos depois de sua descoberta em 2013 e descobriu que tudo estava no mesmo lugar de anos anteriores. Para ele os antigos donos morreram na mansão e não tiveram filhos para herdar a antiga casa, porém o que realmente aconteceu com os moradores dessa casa ainda segue sem uma explicação real.

CABANA ABANDONADA

Terrenos costumam ser bens caros de se adquirir, se seu terreno for fértil ou bem localizado ele irá te custar talvez até mais caro do que uma casa quase do mesmo tamanho. Porém, quando o homem deste vídeo decide comprar uma terra com mais de 5 mil metros quadrados, ele descobre que seu preço em leilão não passou de 300 dólares.

Assim que decide explorar a nova propriedade, o novo dono descobre com os vizinhos que existe uma casa abandonada no meio das árvores. Com a ajuda de um drone ele descobre a localização da casa e após investigações descobre que ela se encontra abandonada a mais de 30 anos. Esta pequena cabana no estado americano da Virgínia, ainda tinha o lixo intacto de seu antigo morador.

O novo proprietário do terreno ainda não descobriu quem morava na cabana no meio das árvores e nem muito menos porque que a venda da propriedade foi feita por um valor tão pequeno. O que você acha que aconteceu na propriedade? Comenta aí.

CASA ABANDONADA CHINESA

Chaonei número 81 é o nome da casa abandonada chinesa descrita como edifício assombrado mais famoso de Pequim. A casa teria pertencido a um oficial chinês em 1949, que após as mudanças de governo precisou fugir para Taiwan e abandonou sua mulher na casa. Desesperada com o abandono do marido, a mulher teria tirado sua própria vida dentro da casa dando início a um série de estórias de terror.

Quando soldados chineses tentaram ficar na casa anos mais tarde, eles precisaram ser transferidos com urgência, pois estavam com medo do que ouviam dentro da casa. A saída dos soldados de dentro da casa só aumentou os rumores de que ela era assombrada, e depois disso nunca mais possuiu outro morador.

Atualmente, a casa é propriedade da igreja católica, mas ainda segue sem ocupantes por causa de suas estórias.

CASA MAL ASSOMBRADA

Casas abandonadas estão sempre presentes nos filmes de terror. Uma casa escondida pelas árvores que estão nascendo ao seu redor, já nos remete aos filmes e já é o suficiente para acreditar que elas são mal-assombradas.

Com uma casa abandonada em Baltimore, Estados Unidos, não foi diferente dos filmes. Em 1983, a família Johnson comemorava o natal apenas com o pai, mãe e seu pequeno bebê, quando o Senhor Johnson começou a agir diferente do usual. Ele havia consumido substâncias químicas ilegais e afirmava que o bebê deveria ser sacrificado, foi então que uma disputa começou entre ele e a mãe do bebê e infelizmente a criança não resistiu. Depois do assassinato e prisão do senhor Johnson, a casa nunca mais foi habitada novamente e curiosos que entravam no local relatavam estórias arrepiantes sobre o suposto fantasma que rondava a casa.

A casa foi rejeitada pelos moradores de Baltimore e se encontra em ruínas. Seus únicos moradores atuais são as moscas que conferem um ar ainda mais assustador ao local.

MANSÃO EM RUÍNAS

Aparentemente Baltimore, Estados Unidos, é um ótimo local para aqueles que buscam casas abandonadas e historias bizarras. Essa mansão de 42 quartos pertencia a uma socialite americana no século XIX e custava milhões de dólares. Após o falecimento da socialite a mansão foi doada para se transformar em um lar de idosos para mulheres, e após esse período ela ficou completamente desocupada.

E assim os vários quartos da mansão, e os móveis antigos começaram a se deteriorar, histórias foram inventadas sobre o local, foram o suficiente para torna-la conhecida como mansão assombrada. Recentemente, um grupo de caçadores de casas abandonadas visitaram o local e afirmaram que ouviram um som alto vindo de um dos andares da casa e que isso era enlouquecedor. E você, teria coragem de ir investigar a casa?

CABANA ESCONDIDA NA FLORESTA

Quando se anda por uma floresta, se espera encontrar cobras, outros animais e alguns insetos. Porém, quando o biólogo Mark André marcava os tipos de árvores de uma das florestas da Califórnia, ele nunca imaginaria que iria encontrar um esconderijo entre as árvores.

Mark afirma que pesquisava as árvores da floresta de Arcata desde 1985 e nunca havia visto a construção. A cabana foi feita obviamente para se camuflar entre as árvores, o biólogo disse que só conseguiu enxergar o esconderijo quando estava a um pouco mais de 3 metros da cabana. Mark, logo comunicou a polícia e quando conseguiram entrar no esconderijo, descobriram que havia produtos de limpeza, comida enlatada e alguns móveis sugerindo que o morador ainda poderia retornar a qualquer momento.

Porém, o mais surpreendente aconteceu depois que a polícia deixou uma ordem de despejo no local. Quando os policiais retornaram para esvaziar a casa, não encontraram mais nenhum vestígio da mesma. Não havia mais nada, nem se quer uma madeira ou prego, a única coisa deixada para trás foi uma marca internacional dos posseiros, deixando os questionamentos sobre o dono da casa sem nenhuma resposta.

MANSÃO DE STEVE JOBS

Um dos maiores revolucionários do setor de informática, Steve Jobs famoso por ser o co-fundador da Apple, também investia em ramos diferentes dos usuais, chegando a projetar um iate de mais de 300 milhões de dólares. Por causa de seus gostos exóticos, Jobs comprou uma casa nos anos 80, na Califórnia, de mais de 25 mil metros quadrados só para demoli-la e construir uma nova e mais moderna por cima.

Porém, essa mansão de 14 quartos e 13 banheiros, foi construída em 1925 por um famoso arquiteto da época e por isso foi decretada pela justiça americana como patrimônio histórico, impedindo a demolição. As brigas judiciais, entre Jobs e os que defendiam a permanência da casa, foram tão intensas que só foi liberado para o diretor da Apple demolir a casa em 2011, justamente o ano em que Steve Jobs faleceu.

Por causa das brigas judiciais, a casa ficou abandonada e ainda segue sem um morador, mesmo custando milhões de dólares.

CASA REAL

Talvez se você encontrasse essa casa no meio de um bonito bosque japonês, lembrasse logo da estória de João e Maria e ficasse bem longe para evitar o que poderia estar lá dentro. Se ainda assim você entrasse, veria que o interior seria ainda mais assustador, com bonecas japonesas, estátuas e fotografias antigas.

Essa casa nobre, tem sua localização exata escondida, para evitar que pessoas venham roubar os pertences de uma antiga família de um diplomata japonês. A casa real, como ficou conhecida, pertencia as filhas de um representante do governo japonês, que precisaram mudar para um hotel depois do casamento da filha mais velha com um milionário inglês que viajava com frequência. Quando as duas filhas mais velhas morreram, elas foram sepultadas perto da casa, deixando o local completamente abandonado.

A única pessoa que ainda visita o local é a irmã mais nova, que visita as sepulturas para lembrar melhor de suas irmãs.

FILME DE TERROR

Muitos filmes de terror tiram suas estórias de casos e lugares reais. Essa casa Alemã serviu de inspiração para diversos filmes, principalmente porque seus objetos bizarros nunca foram explicados e a família que vivia nela, nunca foi identificada.

Vários objetos improváveis são encontrados na casa, de bonecas velhas, a quadros de caveiras em poses de modelos, potes com pedaços de rins e utensílios médicos antigos. A inspiração para filmes de terror ainda conta com um piano preto intocado e pedras simbolizando as lápides dos donos para deixar o local ainda mais assustador.

A estória que se conta sobre a família é a de que todos morreram em um acidente misterioso de carro, e depois disso ninguém mais morou na casa nos últimos 20 anos.

MANSÃO ABANDONADA NA BÉLGICA

Não é tão incomum achar casas abandonadas na maior parte das cidades. A verdade é que quando vemos um casa abandonada raramente associamos a grandes mistérios ou filmes de terror, porque muitas das casas abandonadas já foram saqueadas ou destruídas por ervas daninhas.

Porém, essa mansão na Bélgica desafia a natureza se mantendo intocada desde seu abandono no início da década de 90. Estranhamente os saqueadores também se mantiveram longe dela, levantando suspeitas sobre o que teria acontecido nela e quem foram seus últimos donos.

A casa permaneceu da forma que seus antigos moradores a deixaram, as camas ainda estão arrumadas, botas e jaquetas ainda esperam por seus antigos donos, nos mostrando claramente que eles precisaram sair rapidamente por algum motivo desconhecido.

CENA DE CRIME

Quando a família Perelson se mudou para uma mansão de três andares, parecia que eles estavam dando início a uma vida calma com seus 3 filhos no final da década de 60. Porém, em uma noite de 1969 o senhor Perelson, por razões que ainda não foram descobertas, atacou sua esposa e filha mais velha e em seguida tomou vários remédios e deixando órfão seus filhos mais novos. Depois do desse ocorrido a casa foi então vendida à outra família, que nunca chegou a morar na casa deixando somente de depósito.

Casos de alugueis da casa surgiram e seus moradores precisaram sair às pressas após descobrirem o que ocorreu dentro da mansão. Quem teve coragem de visitar a casa afirma que a casa é assombrada e que é possível sentir um mal-estar e medo injustificado assim que se entra na casa.

Um curiosidade sobre a casa, é de que depois de mais de 50 anos abandonada, a mansão vai ser colocada à venda, iaí você teria coragem de comprar? Comenta ai.

