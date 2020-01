O Farol e O caso Richard Jewell também chegam aos cinemas

A animação Frozen 2 é a grande estreia da semana. Dessa vez, Anna e Elsa deixam Arendelle e vão conhecer uma antiga floresta em uma terra encantada. Lá, as duas tentam descobrir as origens do poder da Elsa para, assim, salvar o reino novamente.

Para os fãs de terror, 2020 começa com o lançamento do aguardado O Farol (The Lighthouse no original). Dirigido por Robert Eggers, de A Bruxa, o longa com Robert Pattinson e Willem Dafoe.

