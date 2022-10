Mostra de Cinema Chinês quebra barreiras e estereótipos culturais

Evento presencial e gratuito começa nesta terça-feira



O Centro Cultural São Paulo recebe a partir desta terça-feira (4) a 7ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, com o tema China — luzes e sombras, sons e sonhos. O evento é totalmente presencial, gratuito e se estende até o dia 10 de outubro. Serão apresentados nove filmes contemporâneos, a maioria inédito no Brasil, divididos nos panoramas Paisagem Humana e Histórica, Paisagem Urbana Contemporânea e Paisagem Étnica e Regional.

Segundo a curadoria da mostra, os longas trazem narrativas multidimensionais que quebram barreiras e estereótipos culturais. “São obras que retratam o nosso tempo e a nova geração em histórias cheias de verdade e sentimento numa perspectiva genuinamente chinesa”, observam os curadores.

A programação conta com obras como “Reino de Terracota” de Ding Liang, Lin Yongchang, indicado para o Golden Goblet de Melhor Filme de Animação no Festival Internacional de Cinema de Xangai, “Morada nos montes Fuchun “de Gu Xiaogang, que faz a sua première internacional no Brasil, os documentários “O grande aprendizado” de Sun Hong, Wang Jing, Ke Yongquan, indicado ao Prêmio China Golden Rooster de Melhor Documentário, e “Tive a lua nas mãos” de Cheng Tsun-shing, considerado um dos dez filmes mais influentes de 2020 na China e que conta a história de vida de Yeh Chia-ying, grande mestra da poesia clássica.

Já o panorama Paisagem Urbana Contemporânea exibe os títulos Adoração, de Yang Zi, selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Busan (Coreia do Sul), e Quando a primavera chegar, de Li Gen, indicado ao Prêmio White Mulberry de Melhor Diretor Estreante, baseado numa experiência real do cineasta.

Na temática Paisagem Étnica e Regional completa a programação com os filmes As galochas de Wangdrak, de Lhapal Gyal, indicado ao Urso de Cristal do Festival de Cinema de Berlim (Mostra Nova Geração), e Chaogtu e Sarula, de Wang Rui.

Para consultar a programação completa e horários basta acessar www.institutoconfucio.unesp.br . Os ingressos devem ser retirados uma hora e meia antes da sessão.

