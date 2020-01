Mollie Fitzgerald, atriz de ‘Capitão América’, é presa nos EUA acusada de matar a própria mãe, diz site

Segundo o TMZ, polícia foi chamada ao local e encontrou a atriz com ferimentos leves. Mollie teria atingido a mãe com facadas.

Mollie Fitzgerald, atriz que fez uma pequena participação no filme “Capitão América: o primeiro vingador”, está sendo acusada de matar a própria mãe.

A atriz foi presa na terça-feira (31), pela polícia de Olathe, em Kansas, EUA, segundo informações do site TMZ. De acordo com a publicação, a atriz está detida sob fiança de US$ 500 mil (cerca de R$ 2 milhões).

A prisão aconteceu após a polícia encontrar Patricia, mãe de Mollie, de 68 anos, morta por um golpe de facada que, supostamente aconteceu em 20 de dezembro.

Policiais disseram que responderam um chamado por distúrbio. Moli foi encontrada no local e levada ao hospital com ferimentos leves.

Veja mais no G1

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...