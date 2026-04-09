Venda de ingressos pede soluções ‘turbinadas’ de pagamento

Descubra como pagamentos mais seguros e com métodos variados impulsionam a venda de ingressos para eventos

O setor de eventos movimentou R$ 57,8 bilhões no Brasil, entre janeiro e maio do ano passado, maior valor alcançado desde o início da série histórica, iniciada em 2019, conforme a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape). A expansão do setor desenha um cenário de oportunidades e, também, desafios.

Também em 2025, o país observou o aumento de tentativas de fraudes no e-commerce, o que inclui o segmento de ingressos. Só no primeiro trimestre do ano passado, foram 3,4 milhões, de acordo com a Serasa.

Em meio aos golpes digitais e roubo de dados, reforçar a segurança da plataforma de venda de ingressos para eventos é uma necessidade, como alerta o CEO e fundador da Digital Manager Guru, André Lado Cruz.

“Não oferecer segurança em pagamentos de ingressos é dizer adeus à reputação da marca e do evento”, enfatiza. “As plataformas de venda de ingressos precisam se preparar para focar no cliente e na sua experiência e satisfação”, acrescenta.

Para isso, Cruz orienta que o processo não deve ser burocrático e complexo para o cliente. “Numa era em que é cada vez mais fácil ter o que se pesquisa ou que se procura, tem que ser ainda mais fácil para o cliente fazer um pagamento, que é algo que nunca é desejado. Ninguém gosta de se separar do seu dinheiro, a não ser que seja por algo de grande interesse, por meio de um processo simples, rápido e seguro.”

Como reforçar a segurança das plataformas de venda

Estudos mostram que os brasileiros se interessam em participar de eventos, mas nem todos sabem garantir a segurança na hora da compra dos ingressos. Levantamento da Serasa mostra que 46% reservam parte do salário para eventos, enquanto pesquisa da Kaspersky revela que 27% não sabem identificar sites falsos, e 14% sequer reconhecem comunicações fraudulentas.

Para reforçar a proteção ao consumidor, os links “turbinados”, que integram segurança avançada, automação e personalização, têm sido alternativa para o setor.

Cruz explica que “o link de pagamento com esteroides oferece ao comprador uma experiência otimizada e sem atritos”.

Na prática, ele destaca que “não há demoras para carregar, inúmeros campos para preencher, nem interrupções durante o pagamento. Isso faz com que o comprador não tenha nenhum tipo de frustração”.

Na avaliação de Cruz, a experiência é positiva para clientes e empresas. “A marca do evento vai ficar associada a uma experiência fluida e simples, a mesma que o cliente espera ter ao chegar ao evento”, analisa. “A experiência é consistente desde a compra até o evento.”



Do pagamento à verificação dos ingressos nos eventos

Outra preocupação do setor de eventos deve ser garantir que não haja falhas no sistema em momentos de pico de acesso, razão que pode ocasionar a desistência dos clientes em meio à jornada de compra.

Para isso, Cruz indica o uso de uma plataforma para gestão de eventos que possibilite administrar desde a venda on-line até a emissão personalizada dos bilhetes.

Ele explica que, em eventos corporativos com grande público, o check-in simplificado via QR code permite às equipes agilizarem a entrada de todos os participantes. A conferência é feita pelo sistema de acordo com a lista digital de participantes.

A conectividade da plataforma com ferramentas de CRM e e-mail marketing possibilita aos organizadores de eventos otimizarem os seus fluxos de trabalho. Com os dados integrados em um único sistema, é possível segmentar o público consumidor, acompanhar o comportamento de compra e criar comunicações direcionadas, segundo levantamento da Market Research Future.

O estudo revela que, além da segurança, os consumidores buscam plataformas de venda de ingressos que dispõem de métodos de pagamento variados e flexíveis.

No Brasil, a projeção é que o Pix represente 45% de todas as transações on-line até o fim deste ano, de acordo com a agência Reuters. As carteiras digitais também têm sido incorporadas às plataformas de venda e gestão de eventos.

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