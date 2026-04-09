CIEE está com 29 vagas abertas para os programas de Estágio e Aprendizagem no Amapá

Amapá, 06 de abril de 2026 – O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, inicia a semana com a oferta de 29 vagas para os programas de Estágio e Aprendizagem, no Amapá.

No estado, são 20 oportunidades de estágio, distribuídas em áreas como Administração, Comunicação, Direito, Informática, Arquitetura e Urbanismo, entre outras. Também há vagas para os estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante. No programa de Aprendizagem, o CIEE está ofertando, no Amapá, esta semana, 09 vagas na área Administrativa.

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na Avenida Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar, bairro Central. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

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