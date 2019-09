R$ 120 MILHÕES! Mega-Sena sorteia prêmio absurdo nesta quarta-feira (18)

É até difícil imaginar o que representam R$ 120 milhões, um valor absurdo que foge da realidade de muitas pessoas no Brasil e no mundo. No entanto, toda essa quantia pode estar bem próxima de um apostador que investir na Mega-Sena desta quarta-feira (18), que está superacumulada!

Mais tarde, a loteria mais querida do Brasil sorteia prêmio que pode chegar a incríveis R$ 120 milhões, valor semelhante ao que saiu há poucos meses para um único apostador de Osasco (SP) – ele levou pouco mais de R$ 124 milhões. Desde aquele dia, a Mega-Sena nunca chegou em um valor estimado tão alto como está hoje.

Portanto, motivos não faltam para realizar uma aposta e garantir a chance de ficar milionário nas próximas horas. Mais do que isso, o prêmio oferece uma oportunidade única de aplicar o dinheiro e viver apenas de rendimento. Em um seguro, como a poupança, os R$ 12 milhões da Mega-Sena podem render, por mês, cerca de R$ 412 mil.

Como apostar na Mega-Sena?

A Mega-Sena é uma das mais populares loterias que existem no Brasil. Para jogar basta escolher entre 6 e 15 dezenas das 60 que estão disponíveis no volante. Quanto mais números forem escolhidos em um mesmo jogo, maior são as chances de vencer, assim como mais cara fica a aposta para o jogador.

Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números que são sorteados em cada concurso. No entanto, quem marca cinco ou quatro acertos também é premiado, mas em uma faixa menor.

É possível aumentar muito as chances de ser premiado na Mega-Sena gastando bem pouco: apostar em bolões. Nesta modalidade é possível ser mais agressivo, investindo em jogos com mais de seis dezenas ou então em combos com vários jogos. Em caso de vitória, o prêmio é dividido entre todos aqueles que adquiriram cota (s) da série premiada.

Para apostar no Sorte Online basta se cadastrar no site, escolher em qual loteria deseja apostar e em qual a modalidade de jogo fará o seu investimento. A aposta simples na Mega-Sena, com seis números, custa R$ 4,75. Os bolões, que são projetados por especialistas em loterias, têm grupos com cotas vendidas a partir de R$ 10,00.

As apostas simples, realizadas através do “Faça o seu jogo”, podem ser registradas até às 13h (de Brasília), enquanto os bolões podem ser adquiridos até às 19h (de Brasília), do dia do sorteio.

Como terminou o último concurso?

No sábado (14), a Mega-Sena realizou o seu último sorteio até o momento. Acumulado em R$ 120 milhões, o concurso não teve uma aposta vencedora na faixa principal e, por isso, acumulou mais uma vez – a 12ª seguida.

No entanto, segundo a Caixa Econômica Federal, 154 apostas marcaram quina, ficando com prêmio no valor de R$ 47.474,72 cada. Outras 13.387 apostas acertaram quadra e faturaram R$ 780,19.

Assista no Sorte Online

Programado para quarta-feira (18), o sorteio de R$ 120 milhões da Mega-Sena acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, a partir das 20h (de Brasília). No mesmo horário, o Sorte Online, em sua página no Facebook, inicia a transmissão ao vivo dos resultados do dia, com comentários.

