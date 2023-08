Serasa lança nova plataforma de crédito

Novo modelo de análise reduz o custo do crédito para o credor, diminui o tempo de análise e amplia as possibilidades de aprovação do pedido de crédito incluindo clientes pré-selecionados

Com o objetivo de facilitar a jornada das instituições financeiras e ampliar a capacidade de aprovação de crédito, a Serasa lança uma nova plataforma. A nova estrutura, totalmente modular, amigável sob o ponto de vista tecnológico e gratuita, usa a inteligência de dados para permitir ao credor uma pré-seleção dos pedidos dentro do marketplace Serasa, facilitando também a vida do consumidor que usa a plataforma para buscar empréstimo ou financiamento.

“A própria empresa que pretende conceder crédito define o perfil exato de público com quem quer trabalhar, elegendo os critérios de renda, score, histórico financeiro e outras informações que considerar importante”, informa Maria Monteiro, Gerente de Modelagem de Crédito da Serasa. “Com base nessa árvore de decisão preenchida pela própria instituição financeira, a nossa plataforma faz uma pré-seleção que encurta o tempo e o custo de análise e aumenta a chance de aprovação, melhorando a experiencia de crédito para os consumidores”, complementa.

Privacidade e segurança

Para desenhar o perfil mais exato possível do cliente que busca, a empresa credora também pode usufruir da variedade de dados disponibilizados pela própria Serasa Experian, o maior bureau de crédito do país. “A empresa registra na plataforma as suas regras e políticas de elegibilidade e vai receber um perfil mais aderente a suas características, reduzindo as reprovações habituais e aumentando a chance de aprovação”, explica Maria Monteiro.

A Serasa garante à empresa parceria um controle total de privacidade e segurança das informações preenchidas na plataforma, oferece uma trilha de auditoria que dá 100% de transparência e confiabilidade ao novo modelo e ainda disponibiliza um conjunto de ferramentas anti-fraude.

Aprovação 4x maior

Em operação há dois meses, a Serasa já coleta os dados dos primeiros testes da nova plataforma realizados com parceiros mais antigos do marketplace: probabilidade quatro vezes maior de aprovação (com taxa de “sim” na ordem de 87%), redução do tempo de análise de 15 dias para dois ou três dias apenas e queda nos índices de inadimplência dos clientes aprovados. “Estamos prevendo um ciclo econômico favorável e queremos aproveitá-lo para democratizar o crédito responsável, cumprindo assim o nosso propósito”, diz a Diretora de Crédito da Serasa, Amanda Rapouzo.

Principais números da nova plataforma:

· + 1MM novos usuários/mês

· + 7MM usuários ativos/mês

· + 50% de recorrência dos clientes quais já tiveram uma experiência no Serasa Crédito

· + 3MM de pedidos de crédito por mês

Principais produtos de Serasa Crédito:

· Empréstimo pessoal, com garantia ou consignado

· Cartão de Crédito

· Conta Digital

· Consórcio

· Seguros

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...