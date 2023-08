Governo do Amapá investe nas tradições culturais e religiosas do Curiaú com apoio ao ‘Quilombo Groove’

A programação conta com exposição, apresentações artísticas, marabaixo, batuque e atividades religiosas que celebram a arte afro-amapaense.

Por: Luan Rodrigues

Um mergulho nas tradições culturais e religiosas, em especial no batuque e marabaixo, é a proposta do “Quilombo Groove – Preces, Louvores e Batuques”, evento que começou na noite de segunda-feira, 21, no Curiaú, zona rural de Macapá. O Governo do Amapá garantiu a participação de vários artistas para as apresentações ao longo de sete dias de programação gratuita.

A abertura contou com uma missa na capela de Santo Expedito, em seguida, o público pode acompanhar a exposição do cenógrafo e artista visual, Paulo Rocha, que retrata festas religiosas e profanas registradas por ele ao longo dos anos, evidenciando a vivência quilombola.



“A ideia é que o visitante faça um mergulho na realidade de quem vive em um quilombo, desde a forma como se produz a tradicional bebida gengibirra à fabricação de instrumentos como as caixas de marabaixo”, explica Cláudio Silva, da Companhia Ói Nóiz Akí, grupo amapaense responsável pela organização do evento.

O “Quilombo Groove” foi um dos 30 selecionados pelo programa Natura Musical, que patrocina artistas e projetos em todo o país, promovendo experiências musicais que projetam a pluralidade da cultura brasileira.

No Curiaú, a programação segue até domingo, 27, e contará com shows musicais, além de rodas de conversa, contação de histórias e oficinas de confecção de instrumentos para estudantes da rede pública de ensino e outras ações que exaltam a cultura quilombola.

“Esse evento é muito importante para que nós, que vivemos o quilombo de perto, possamos contar, nós mesmos, a realidade daqui”, ressaltou Pedro Bolão, uma das lideranças da comunidade do Curiaú, que também realizará uma oficina de confecção de caixas de marabaixo.

Desde janeiro, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) vem diversificando e apoiando iniciativas que resgatam a ancestralidade e as manifestações amapaenses em vários segmentos artísticos.

“O Quilombo Groove é reconhecido nacionalmente como iniciativa que estabelece uma conexão entre o que nos molda e o que transmitimos culturalmente para as novas gerações. Como resultado, temos essa grande devolutiva em forma de arte e cultura. A nova gestão do Governo do Estado é sensível a essas manifestações e não depois deixar de apoiá-los”, destacou Clicia Vieira Di Miceli, secretária de Cultura.

Com vagas limitadas, as inscrições para as vivências e oficinas ainda podem ser feitas pelo e-mail oinoizaquitraveiz@gmail.com. Os shows e rodas de conversa não tem limitação de público e acontecem na Maloca da Tia Chiquinha.

Confira a programação do Quilombo Groove:

Terça-feira, 22

Hora: 14h

Vivência: Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Marabaixo

Contação de Histórias

Percursos Sonoro Coreográficos Acerca do Batuque

Quarta-feira, 23

Hora: 14h

Oficina de Percussão

Confecção de Instrumentos (Marabaixo e Batuque) com Materiais Recicláveis



Demonstração Técnica de produção da gengibirra

Quinta-feira, 24

Hora: 18h

Roda de Conversa: Interferências Étnico-Raciais na Música Amapaense

Shows musicais com Pretagonista, Patrícia Bastos e Raízes do Bolão

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Sexta-feira, 25

Hora: 19h

Shows musicais com Capitão Pupunha e Paulo Bastos

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Sábado, 26

Hora: 19h

Shows musicais com as atrações MC Deeh e Brenda Melo

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

Domingo, 27

Hora: 19h

Shows Musicais com atrações Sabrina Zahara, Metá-Metá e Banda AfroBrasil

Feira de Produtos do Quilombo

Praça de Alimentação

