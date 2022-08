Oportunidades de emprego e estágio são ofertadas pelo SESI e SENAI Amapá 

O SESI e SENAI Amapá lançaram processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de pessoal e estagiário. As vagas são para as unidades de Macapá ou Santana, e as inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site (https://www.empregare.com/pt-br/trabalhe-na-sesi-senai-ap) entre os dias 5 e 7 de agosto.

Os interessados deverão acessar a plataforma para obter todas as informações do certame. Há vagas para as áreas de Design Gráfico, Compras e Licitação Cada uma possui comunicado, por isso, é fundamental que o candidato leia atentamente as orientações e siga os passos para se inscrever.

A remuneração para os cargos é de R$ R$ 3.344.02, além de plano de saúde, plano odontológico, vale-alimentação, vale-transporte e universidade corporativa. A carga horária de trabalho é de 40h semanais. A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada de acordo com a necessidade das instituições.

A vaga de estágio é destinada para acadêmicos dos cursos de Engenharia de produção, Engenharia química, Administração, Engenharia ambiental, Engenharia florestal. A bolsa paga é no valor de R$ 848,40 com os benefícios de vale-alimentação, vale-transporte, universidade corporativa e carga horária de 20h semanais.

A seleção é composta por cinco etapas: análise curricular, avaliação de conhecimentos e/ou dinâmica de grupo e/ou vídeo de apresentação, comprovação documental, entrevista comportamental e, por fim, entrevista individual.

Para os casos de dúvida sobre o processo, o SESI e o SENAI Amapá disponibilizam o contato de e-mail [email protected]. O canal será utilizado unicamente para o fim de esclarecimentos. Currículos eventualmente enviados não serão considerados.

