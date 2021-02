Concurso Receita Federal área Administrativa tem 1.310 vagas previstas

O pedido de concurso da Receita Federal para a área Administrativa reserva mais de 1,3 mil vagas em cargos de médio e superior.

Um novo concurso Receita Federal é de suma importância e visto com urgência para reforçar as unidades de fronteira e melhorar a arrecadação. Mas, você sabia que o déficit de pessoal também afeta os trabalhos na área de apoio?

Por isso, o pedido de concurso Receita Federal para a área Administrativa precisa ser autorizado, já que foi solicitado junto com o da Tributária e Aduaneira.

Neste pedido, são 1.310 vagas distribuídas em diversos cargos, que exigem os níveis médio e superior, sendo:

Nível médio

1.000 vagas de assistente técnico-administrativo

Remuneração: R$4.137,97 (já com auxílio-alimentação de R$458)



Nível superior

4 vagas para arquiteto

Remuneração: R$6.700,41 (já com auxílio-alimentação de R$458)

16 vagas para engenheiro

Remuneração: R$6.700,41 (já com auxílio-alimentação de R$458)

20 vagas de contador;

Remuneração: R$6.700,41 (já com auxílio-alimentação de R$458)

270 vagas de analista técnico administrativo

Remuneração: R$5.490 (já com auxílio-alimentação de R$458)

