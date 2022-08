Novas funcionalidades do Sirenejud serão lançadas nesta terça-feira (9/8)

serão lançadas na próxima terça-feira (9/8) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Relatório Geográfico e Relatório de Sobreposição de Áreas vão reforçar os benefícios da ferramenta que dá transparência a dados relacionados ao meio ambiente.

O lançamento será durante a reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, na sede do Conselho, às 14h, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube. O Observatório reúne representantes de órgãos públicos, da sociedade civil e de organização internacional multilateral para debater e propor soluções para aprimorar a prestação jurisdicional em questões ambientais.

O encontro vai tratar ainda de proposta de consulta pública para quantificação dos danos ambientais decorrente de desmatamento e de outros danos. Além disso, o presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, vai falar sobre a criação do grupo de trabalho para colaborar no acompanhamento dos fatos que deram causa à morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips.

Serviço

Reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas

Quando: terça-feira (9/8), às 14h

Onde: sede do CNJ, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube

Agência CNJ de Notícias

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...