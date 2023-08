Sebrae é parceiro da Expo Favela 2023

Com entrada gratuita, evento conta com 40 expositores amapaenses selecionados, por meio de inscrição online, as 10 melhores ideias de negócio serão expostas em dezembro, durante a segunda edição nacional da feira, a 2ª Expo Favela, que acontece em São Paulo

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) é patrocinador oficial da Expo Favela Innovation Amapá 2023. O objetivo é reunir empreendedores e investidores amapaenses interessados em financiar projetos inovadores, apresentar soluções criativas desenvolvidas nas favelas e comunidades locais, fortalecer a economia, impulsionar a criatividade e a inovação, além de valorizar as culturas e identidades presentes nas comunidades periféricas do Amapá. O evento acontece no Amapá Garden Shopping, no sábado (12), das 10h às 22h e no domingo (13), das 12h às 21h.

“A Expo Favela é uma excelente vitrine para mostrar que a gente pode, que a gente quer empreender mais, bem como criar redes de contato entre clientes, fornecedores, novos parceiros; nesses momentos o Sebrae quer estar junto, abraçando o projeto de cada um. Nosso serviço é apoiar para que todo mundo cresça, quem já cresceu tem que puxar a mão de quem está começando, esse é o nosso conceito, essa é a nossa ideologia”, disse a diretora-superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante.

Encontro

Aconteceu no Sebrae, na última terça-feira (7) o encontro dos expositores selecionados para integrar o salão de exposição da Expo Favela. Na ocasião, foi explicado que os estandes receberão visitas de avaliadores, e as 10 melhores ideias, representarão o Amapá na etapa nacional, em São Paulo, onde se juntarão a outros expositores dos demais estados brasileiros. A seleção final premiará com investimentos as 10 melhores ideias de todo o Brasil.

“O Sebrae é uma casa para o desenvolvimento e aprendizado para negócios inovadores, nós estamos aqui a disposição para fazer rodadas de negócios, capacitações e treinamento para cada um dos empreendimentos que queiram dar esse passo rumo a formalização”, declara a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras.

Conhecimento

O Espaço Favela Literária promove o conhecimento e estimula o consumo da produção literária das periferias amapaenses, através da exposição de diversos títulos escritos por autores locais. A programação do Favela Literária inclui uma variedade de eventos culturais, os principais destaques são saraus – momentos de compartilhamento de poesias, contos e performances literárias, lançamentos e bate-papos.

“O objetivo principal da Favela Literária é romper estereótipos, quebrar preconceitos e evidenciar a diversidade cultural e intelectual dessas comunidades periféricas. A proposta é envolver leitores de diferentes origens e promover um diálogo inclusivo entre as diversas vozes presentes nas favelas e periferias”, explica a presidente da Central Única das Favelas do Amapá (Cufa), Alzira Nogueira.

Programação

A programação técnica do evento conta com palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, apresentações de startups, conferências, mentorias, salas de pitch, debates, cursos e outras capacitações.

Parceiros

São parceiros da Expo Favela Innovation Amapá 2023, o Sebrae; Favela Holding; TV Globo; Duas Telas Produtora Cultural e a Central Única das Favelas (Cufa).

No Sebrae, a Expo Favela Innovation Amapá 2023, é coordenada pela Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT), por meio do Programa Cidade Empreendedora.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...