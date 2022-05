Covid-19: Prefeitura de Macapá amplia oferta da terceira dose para adolescentes

Medida atende nota técnica do Ministério da Saúde que recomenda a dose de reforço para o público de 12 a 17 anos, com intervalo de 4 meses.

A partir desta segunda-feira (30), os adolescentes poderão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Macapá. A decisão atende a nota técnica do Ministério da Saúde, divulgada na sexta-feira (27). A iniciativa recomenda a dose de reforço para o público de 12 a 17 anos, com intervalo de 4 meses.



Anteriormente, apenas jovens com comorbidades e imunossuprimidos, além de pessoas com 18 anos ou mais, tinham acesso à terceira dose da vacina, destaca o subsecretário municipal de Vigilância em Saúde, Kleverton Siqueira.



“Mesmo com os índices de infecção por coronavírus baixo, é fundamental que este grupo busque a terceira dose da vacina. Isso garantirá ainda mais segurança no dia a dia desse público, principalmente por ser uma faixa etária ativa nas escolas”, explica.



Para este grupo, a complementação do esquema vacinal poderá ser feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Coração, Rosa Moita, Brasil Novo, Pacoval, Perpétuo Socorro, Raimundo Hozanan, Cidade Nova, Congós, Macapaba, Pedrinhas, Curiaú, Marabaixo, Padre Raul Matte, Leozildo Fontoura, BR-210, Novo Horizonte, Pantanal, Fazendinha, Rubim Aronovitch e Marcelo Cândia, que funcionarão das 8h às 17h.



Além destes locais, a vacina também será ofertada no drive-thru da praça Floriano Peixoto e na Universidade Federal do Amapá (Unifap), que funcionarão das 9h às 15h.



Para receber a terceira dose do imunizante contra o coronavírus, as pessoas deste grupo deverão apresentar os originais de um documento oficial com foto e carteira de vacinação com a indicação da aplicação da segunda dose.

